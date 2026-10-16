Los Tigres del Licey visitan a los Leones del Escogido este viernes 16 de octubre de 2026, en el partido inaugural de la temporada 2026-27 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM). El encuentro se disputará en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo, desde las 7:15 p. m., hora local. Los aficionados podrán seguir la cobertura del conjunto azul por Licey TV, a través de los servicios de cable disponibles en República Dominicana y de las plataformas digitales oficiales del equipo.

¿Dónde ver Licey TV EN VIVO, Tigres del Licey vs. Leones del Escogido por LIDOM 2026?

Los seguidores del conjunto azul cuentan con distintas alternativas para acceder a Licey TV HD y seguir la cobertura de los Tigres durante la campaña 2026-27. La señal está disponible en los siguientes canales de televisión por suscripción:

Altice: canal 50 y canal 474 HD.

canal 50 y canal 474 HD. Claro TV: canal 1091 HD.

Otra opción para consultar las transmisiones y el contenido digital del equipo es el canal oficial de YouTube TigresdelLicey1. Los aficionados también pueden visitar el sitio web de Licey Televisión HD para acceder a la información de su señal. La disponibilidad del partido en las plataformas digitales dependerá de la programación publicada por la organización.

¿Cuánto cuesta ver Licey TV EN VIVO?

Para seguir Licey TV por Altice o Claro TV, es necesario contar con el servicio de televisión correspondiente y con un plan que incluya el canal. El costo dependerá del paquete contratado con cada operador, por lo que no existe una tarifa única aplicable a todos los suscriptores.

En el entorno digital, el canal oficial de YouTube de los Tigres del Licey permite suscribirse gratuitamente. No se requiere pagar una suscripción digital independiente únicamente para seguir ese canal, aunque el acceso a determinadas transmisiones puede variar. También hay que considerar el consumo de datos o el costo de la conexión a internet.

Quienes prefieran ver el encuentro desde un teléfono móvil, una computadora o un televisor inteligente pueden revisar las publicaciones oficiales del club antes del inicio del juego para identificar las opciones disponibles y confirmar si habrá una emisión en directo.

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido: horario, sede y canal de transmisión

Torneo: Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) 2026-27.

Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) 2026-27. Partido: Tigres del Licey vs. Leones del Escogido.

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido. Fecha: viernes 16 de octubre de 2026.

viernes 16 de octubre de 2026. Horario: 7:15 p. m., hora de República Dominicana.

7:15 p. m., hora de República Dominicana. Estadio: Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo.

Quisqueya Juan Marichal, Santo Domingo. Equipo local: Leones del Escogido.

Leones del Escogido. Equipo visitante: Tigres del Licey.

Tigres del Licey. TV: Licey TV HD.

Licey TV HD. Altice: canales 50 y 474 HD.

canales 50 y 474 HD. Claro TV: canal 1091 HD.

canal 1091 HD. Streaming: YouTube oficial de los Tigres del Licey y Licey Televisión HD