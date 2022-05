Como suena y se siente, el vocablo “Killa” en nuestro idioma quechua significa una luz que brilla en medio de la oscuridad para alumbrar y guiar a todo aquel que esté decidido a verla. Y eso, justamente, es FC Killas, un club de la Liga Femenina que a través del fútbol busca ayudar a las niñas y jóvenes en su formación como personas y deportistas, aunque poniendo siempre al ser humano por delante.

“El equipo se ha conocido por los valores que tiene y por cómo llevamos la institución, que es totalmente distinta al resto. Nuestra principal función es generar buenas personas. Tenemos claro que el ser humano está por encima del futbolista”, nos explica Antonella Cáceres, presidenta de FC Killas.

En reflejo de ello, en esta institución hay ocho reglas a cumplir. “Son ocho principios básicos los que tenemos en el club. Para poder difundirlo y practicarlo de manera más activa, elegimos a cinco chicas que se llaman las killaris, que significa ‘luz de luna’. Ellas son las que por cualidades, no vemos tanto el fútbol, sino la calidad de persona que son, son elegidas, por el comando técnico y mi persona, y llevan una capacitación aparte para ser líderes. Es como una especie de capitana de los entrenamientos”, nos cuenta Antonella.

“Las Killaris son la mano derecha de la técnico, que en este caso es Olienka Salinas. Ellas nos ayudan a difundir los valores, a respetar las reglas. Porque como cualquier grupo humano, si no hay normas es muy difícil lograr la convivencia”, agregó. Las normas son las siguientes:

Que los valores de FC Killas serán una guía para mi vida, comenzando por hacer de la puntualidad un ejemplo de mi vida.

Respetar y valorar la individualidad de cada uno de los integrantes del equipo, desde sus habilidades, creencias, opiniones o aportes, así como también su forma de ser, en la medida que su comportamiento no vaya en contra de los valores establecidos en Killas.

A expresar mi opinión en forma sincera y respetuosa, basándome en hechos concretos y no en suposiciones, y cuando corresponda, respetar y apoyar las decisiones formales que se adopten

A valorar los aprendizajes que pueden dejar un error, sin buscar y/o señalar culpables.

Dar y solicitar feedback a mis compañeros para mejorar.

Contribuyo al orden y cuidado de los implementos del club.

Mantener toda relación de pareja fuera del ámbito del club.

Autorizar a mi entrenador y compañeras para que cuando se requiera, me haga honrar este compromiso.

Asimismo, Ullpuy’ (humildad), ‘Chiqa’ (respeto), ‘Suyay’ (confianza), ‘Sunqu’ (entendimiento) son parte del logo de FC Killas. “Tiene relación con lo que queremos. Crear buenas personas, un equipo, y no solo futbolistas”, nos explicó Antonella. El club la tiene clara.

FC Killas busca formar buenas personas a través del fútbol femenino (Foto: FC Killas)

¿Cómo nació FC Killas?

FC Killas nace del lado más humano de Antonella Cáceres, la presidenta y creadora del club, quien hace siete años descubrió en el fútbol femenino la mejor herramienta para combatir sus problemas de ansiedad y depresión.

“Mis psicólogos y psiquiatras me recomendaron realizar deporte. Buscando qué hacer, una amiga me invitó a practicar fútbol. Lo malo era que no lo realizaban de manera regular. Traté de buscar un espacio dónde hacerlo más seguido, pero solo encontraba grupos que no eran constantes. De esta manera, decidí armar mi propio equipo, uno que pudiera organizarlo a mi manera y separar las canchas con anticipación. Varias chicas se apuntaron, abrimos una página en Facebook y empezamos a participar en distintos torneos”, aseguró.

Es por ello que basada en su experiencia, que le hizo descubrir que el deporte puede ser una vía para superar obstáculos y lograr metas personales, decidió en FC Killas crear un espacio para que las chicas mejoren en lo que tanto les gusta y puedan lograr distintos objetivos a través de este deporte. Así, con el paso de los años ha podido observar como algunas de las mujeres que pasaron por su institución lograron ser becadas en universidades, colegios, entre otros, y hoy cuentan con una carrera y trabajo.

De esta manera, se podría decir que “Killas inició como una ONG que ayudaba a las personas a lograr sus metas y ambiciones personales a través del fútbol femenino, que es su talento”.

FC Killas y la Liga Femenina

FC Killas nació como un equipo de fútbol 7. No obstante, cuando la institución se enteró de que el torneo local pasaría a llamarse Liga Femenina y sería un campeonato organizado por la FPF con las reglamentaciones que hoy vemos, televisado y que busca en un futuro la profesionalización del fútbol femenino, no dudaron en apuntarse.

Fue así como tuvieron que transformarse y adecuarse a un torneo que les exigía mayores esfuerzos a nivel de entrenamientos, implementos, suplementos, entre otros. Desde ese momento ya no solo bastaba la pasión por el deporte. Las chicas hoy requieren un cuerpo técnico completo, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos y más. Y si el 2021 fue de aprendizaje, esta temporada habrán hechos.

“Este año hemos implementado un nutricionista y psicólogo deportivo, porque todos tenemos cosas que tratar. Necesitamos sentar estas bases, porque el cuerpo de las chicas es su herramiento de trabajo. Tienen que cuidarse física y mentalmente. Luego enseñarles a respirar durante los partidos y los entrenamientos. Tienen que aprender cómo calmar la mente en momentos de tensión”, comentó Antonella.

“Lo que tenemos que hacer es educar a las jugadoras. El fútbol femenino no es profesional, es amateur, y al ser así vienen deportistas con muy poca información sobre lo que es realmente ser futbolista. Tenemos que educarlas en este proceso, desde cómo se alimentan, qué esfuerzos tienen que hacer para ser consideradas profesionales. Porque no es solo jugar bien. Va desde cómo se comporta uno. Cómo llevas tu vida”, añadió.

Actualmente, FC Killas ocupa el se ubica noveno en la tabla de posiciones de la Liga. Ha disputado seis partidos, ganado uno y empatado dos. Eso sí, a pesar de que esta temporada la Liga Femenina ha abierto las puertas al público, el elenco aún no ha podido jugar con su hinchada.

“No todos los partidos son a puertas abiertas, porque involucra un presupuesto adicional. Este año nos ha tocado organizar a nosotros cada partido de local a cada club y hacerlo con público elevaba muchísimo el presupuesto. Ahorita, el fútbol femenino, no todos los equipos, tenían el presupuesto necesario para hacer los encuentros de manera independiente. Nosotros consideramos que la FPF debió hacerse cargo un año más. Pero, aún así hemos tratado de sacar adelante eso”, finalizó Antonella.

¡A seguir avanzando!

“Este año hemos abierto las categorías sub14, sub16 y sub18. Y estamos abriendo academias para menores. En junio arranca el torneo de Copa Perú. Tenemos tres categorías más y queremos seguir creciendo. Siempre con la política que quiere implementar Killas. Enfocados en crear buenas personas, para que el resultado sea tener mejores futbolistas y seres humanos”, comunicó la presidenta del club. La información la encuentran en sus redes sociales.





