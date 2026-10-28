La Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-2027 empieza a mostrar a sus principales protagonistas. Tras las dos jornadas iniciales, Universitario de Deportes y Universidad de San Martín de Porres lideran la clasificación con puntaje perfecto; mientras que Alianza Lima, vigente tricampeón nacional, se mantiene a la expectativa en la tercera posición, con cuatro puntos luego de ganar sus dos primeros partidos en cinco sets.

Universitario ha firmado el arranque más contundente del campeonato. “Las Pumas” suman seis puntos sin haber cedido sets, luego de sus victorias de 3-0 frente a Deportivo Soan y Wanka. San Martín también acumula puntaje perfecto, con triunfos ante el Circolo Sportivo Italiano por 3-0 y Deportivo Soan por 3-1. Ambos equipos buscan seguir en lo más alto del torneo tras finalizar la tercera jornada, cuando enfrenten a Latino Amisa y Géminis, respectivamente.

El buen comienzo de los dos combinados encuentra un antecedente en la temporada pasada. Universitario terminó como líder de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-2026, con 30 puntos; mientras que la San Martín alcanzó las 29 unidades y ocupó el segundo lugar. Sin embargo, la definición del campeonato tuvo otro desenlace: Alianza Lima se coronó campeón por tercera temporada consecutiva, con “Las Santas” como subcampeonas y el equipo crema en el tercer puesto.

Ahora Alianza Lima afronta esta nueva temporada con el desafío de defender su hegemonía. En las dos primeras jornadas vencieron por 3-2 a Reboza Acosta y Regatas Lima. Si bien las dirigidas por el argentino Alejandro Schneider han necesitado cinco sets para ganar ambos encuentros, han demostrado capacidad para resolver partidos contra rivales que aspiran a ser protagonistas y ahora necesita ratificar su favoritismo en la tercera fecha, cuando enfrenten al Circolo Sportivo Italiano.

Regatas Lima, por su parte, buscará volver a la senda del triunfo y consolidarse en la parte alta de la clasificación. Tras su debut con victoria por 3-0 ante Géminis y su derrota con Alianza Lima en la segunda fecha, Regatas tendrá una dura prueba contra Atlético Atenea, equipo que llega con los mismos puntos que las dirigidas por Horacio Bastit.

Otro conjunto que intentará ganar regularidad es Rebaza Acosta. Luego de caer por 2-3 ante Alianza Lima en un gran partido, el equipo se recuperó con un triunfo por el mismo marcador frente a Atlético Atenea, resultado que le permitió sumar cuatro puntos en las dos primeras jornadas. En la tercera fecha intentará prolongar su buen momento y seguir escalando posiciones en la clasificación cuando enfrente al combinado Sub 19 de Perú.

Por su parte, Circolo Sportivo Italiano llega motivado tras vencer por 3-2 a Géminis en la segunda jornada, luego de caer por 0-3 ante San Martín en su debut. El equipo de Pueblo Libre tendrá un exigente desafío ante a Alianza Lima, vigente tricampeón nacional, en un encuentro que pondrá a prueba sus aspiraciones de escalar posiciones y convertirse en uno de los protagonistas del campeonato.

Géminis, uno de los equipos que habitualmente anima la Liga Peruana de Vóley Betsson, buscará recuperarse en la tercera fecha para empezar a escalar posiciones. El conjunto dirigido por Natalia Málaga suma un punto tras sus dos primeras presentaciones, por lo que necesita reencontrarse con la victoria para no perder terreno frente a sus principales competidores. El domingo tendrá un duro partido contra la Universidad de San Martín.

La tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley Betsson también será una buena oportunidad para disfrutar del deporte durante un fin de semana especial, marcado por Halloween y el Día de la Canción Criolla. Los partidos se disputarán el sábado 31 de octubre, desde las 2:30 p. m., y el domingo 1 de noviembre, a partir de las 2:00 p. m., en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, donde los hinchas podrán alentar a sus equipos y vivir la emoción del vóley nacional.

Con apenas dos jornadas disputadas, todavía es pronto para establecer tendencias definitivas en la Liga Peruana de Vóley Betsson 2026-2027. Sin embargo, Universitario y San Martín han comenzado a marcar el ritmo, mientras Alianza Lima busca defender su hegemonía y otros equipos intentan acercarse a los primeros puestos. La tercera fecha permitirá comprobar si los líderes mantienen su ventaja y qué clubes comienzan a consolidarse como aspirantes en esta nueva temporada.