La emoción, la adrenalina y la competitividad encenderán las tribunas este sábado 13 y domingo 14 de diciembre en el Coliseo Miguel Grau del Callao, donde se disputará la tan esperada Fecha 8 de la primera fase round–robin de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26.

A continuación, conoce la programación de este fin de semana, que incluye duelos imperdibles entre equipos que lideran el campeonato y otros que están decididos a dar la sorpresa en la fase donde juegan todos contra todos.

Programación – FECHA 8 (Coliseo Miguel Grau)

Sábado 13 de diciembre

14:45 horas — Géminis vs. Kazoku No Perú

17:00 horas — Olva Latino vs. Deportivo Wanka

19:00 horas — Atlético Atenea vs. San Martín

Domingo 14 de diciembre

15:15 h — Rebaza Acosta vs. Regatas Lima

17:00 h — Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario de Deportes

Pronósticos y cuotas Betsson

Uno de los partidos más destacados de esta jornada es el de Circolo Sportivo Italiano vs. Universitario. Las “Cremas” llegan con la moral en alto tras derrotar a Rebaza Acosta por 3-0, con parciales de 25-23, 25-19 y 25-21.

Por ello, los especialistas de Betsson colocan a Universitario como favorito con una cuota de 1.01, mientras que Circolo aparece con una cuota elevada de 10.00.

El segundo encuentro importante de este fin de semana es el de Atlético Atenea vs. San Martín. Las “Santas” buscan mantenerse en la parte alta de la tabla por debajo de Universitario.

Situación actual en la tabla (tras fecha 7)

Tras las primeras siete jornadas, ya se vislumbra una clasificación con posiciones claras. La tabla muestra el dominio de Alianza Lima, líder absoluto con 24 puntos en defensa de su condición de actual bicampeón y en segundo lugar llega Universitario con 19 puntos dispuesto a reclamar el podio.

Detrás aparecen equipos como San Martín, Regatas Lima y Atenea, que se ubican en la zona media-alta y pugnan por reducir la diferencia de puntos para mantenerse en la contienda. Asimismo, clubes como Circolo, Géminis, Rebaza Acosta, Olva Latino, Deportivo Soan y Kazoku No Perú luchan por escalar posiciones y mantenerse en carrera por los puestos de clasificación.

Precios de entradas

Los fanáticos podrán alentar a su equipo favorito en el Coliseo Miguel Grau del Callao y adquirir sus entradas a través del portal web de Joinnus, donde los precios van desde S/ 20 (general) hasta los S/ 45 (occidente).

La Liga Peruana de Vóley Betsson continúa demostrando que el voleibol en el Perú está más vivo que nunca, con niveles altísimos de competencia, táctica y corazón en cada set.

Sobre Betsson Group

Fundado en 1963, Betsson Group es un líder global en la industria del entretenimiento y ofrece múltiples servicios a los consumidores, incluidos juegos, apuestas e infoentretenimiento. Con tecnología propia en su diversa oferta de productos, Betsson atiende a sus clientes de forma directa (B2C) e indirecta (B2B). La visión de la compañía es proporcionar la mejor experiencia al cliente en la industria. La sostenibilidad es una parte integral de la estrategia de Betsson, ya que asumir la responsabilidad por los clientes, empleados y comunidades es un requisito previo para dirigir un negocio exitoso de manera sostenible. Betsson Group emplea a más de 2,000 personas en Europa, América del Sur, Asia y América del Norte. Para más información, visite: www.betssongroup.com www.betssonab.com y https://www.betsson.pe/

Nota de prensa