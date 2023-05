El mundo del pugilismo se paraliza para ver, Canelo – Ryder en vivo que tendrá lugar este sábado 6 de mayo de 2023 en directo desde Guadalajara, México. El evento verá al siempre popular Saúl Canelo Álvarez apostar los títulos de peso súper mediano de la AMB (súper), el CMB, la FIB y la OMB, en su ciudad natal , contra el toletero británico desde las 21:00 hora local. A continuación, te ofrecemos información completa que debes considerar para ser testigo del enfrentamiento más esperado dentro del cuadrilátero.

El orgullo de México se calzará los guantes en casa el fin de semana. Cabe destacar que es la primera pelea para Canelo en tierras mexicanas en más de una década y las expectativas son altas, por más que desde el nombre del rival este combate no genere tanto en la previa como lo hicieron otras peleas de Álvarez.

¿A qué hora pelean, Canelo - Ryder en vivo?

Desde México, Canelo - Ryder en vivo empieza a las 22:00 horas

empieza a las 22:00 horas Desde Colombia, Canelo - Ryder en vivo empieza a las 23:00 horas

empieza a las 23:00 horas Desde Perú, Canelo - Ryder en vivo empieza a las 23:00 horas

empieza a las 23:00 horas Desde Ecuador, Canelo - Ryder en vivo empieza a las 23:00 horas

empieza a las 23:00 horas Desde Panamá, Canelo - Ryder en vivo empieza a las 23:00 horas

empieza a las 23:00 horas Desde Argentina, Canelo - Ryder en vivo empieza a la 1:00 hora del domingo 07/05

empieza a la 1:00 hora del domingo 07/05 Desde Chile, Canelo - Ryder en vivo empieza a la 1:00 hora del domingo 07/05

empieza a la 1:00 hora del domingo 07/05 Desde Uruguay, Canelo - Ryder en vivo empieza a la 1:00 hora del domingo 07/05

empieza a la 1:00 hora del domingo 07/05 Desde Brasil, Canelo - Ryder en vivo empieza a la 1:00 hora del domingo 07/05

empieza a la 1:00 hora del domingo 07/05 Desde Venezuela, Canelo - Ryder en vivo empieza a las 00:00 horas del domingo 07/05

empieza a las 00:00 horas del domingo 07/05 Desde Estados Unidos, Canelo - Ryder en vivo empieza a las 22:00 horas/19:00 horas (Este/Pacífico)

empieza a las 22:00 horas/19:00 horas (Este/Pacífico) Desde España, Canelo - Ryder en vivo empieza a las 5:00 horas del domingo 07/05

Cartelera previo al Canelo – Ryder desde México

Canelo Alvarez vs John Ryder - Por los títulos supermediano WBA(Super), WBC, IBF y WBO

Julio César Martínez vs Ronal Batista - Por el título de peso mosca del CMB de Martínez

Gabriel Gollaz Valenzuela contra Steve Spark - Por el título superligero intercontinental de la AMB

Nathan Devon Rodríguez contra Alexander Mejía

Oleksandr Gvozdyk contra Ricards Bolotniks

Bek Nurmaganbet contra Argenis España

Lawrence King contra Elio Germán Rafael

Johansen Álvarez Suárez contra Johan Rodríguez Arreguín

Abilkhan Amankul contra Jesús Moroyoqui Palomares

Carlos Emiliano Rojo vs Fabián Trejo Rivera

Jesús Larios contra Alejandro Curiel

¿Qué dijo Canelo Álvarez previo a la pelea?

“Me siento muy feliz de volver en mayo porque después de mi cirugía, no estaba seguro de cuándo volvería”, dijo Canelo. “Regresar a los cuadriláteros y volver a pelear en Jalisco, de donde soy, me hace especialmente feliz. Y en John Ryder, me enfrento a un boxeador muy competitivo”, agregó.

¿Qué dijo John Ryder previo a la pelea?

“No se puede negar que Canelo es uno de los grandes y tengo mucho respeto por lo que ha logrado en el deporte, pero creo completamente que este es mi momento de cumplir mi sueño de convertirme en campeón mundial. No voy a ir allí de vacaciones. Para mí, esto es puramente comercial y mi enfoque total es ir a su patio trasero en Guadalajara el 6 de mayo y traer esos cinturones al Reino Unido. Quiero agradecer al equipo, Tony y Charlie Sims y Matchroom Boxing por hacer que esto suceda”, finalizó.

¿Cuánto se le pagará a Canelo y Ryder por la gran pelea en México?

Antes de mencionar los precios aproximados por cada boxeador este sábado 6 de mayo, Álvarez es la mayor estrella del deporte y ha sido una atracción de pago por visión durante más de una década. Sin embargo, no ha peleado en México desde 2011, cuando noqueó a Kermit Clinton para retener su título superwelter del CMB.

Según SportsPayouts, Canelo Álvarez ganará una bolsa garantizada de $15 millones. Por otro lado, John Ryder se llevará a casa alrededor de $ 2 millones, que es un día de pago alto en la carrera para el británico.

Álvarez, sin embargo, todavía está recibiendo un recorte de sueldo en el proceso, habiendo ganado cerca de $45 millones por su pelea con Gennady Golovkin en septiembre pasado. Cabe mencionar que el peleador de 32 años ganará dinero de pay-per-view por su pelea con Ryder, pero no se espera que las ventas sean tan altas como las de la pelea con Golovkin.

¿Cuánto cuesta los boletos para ver, Canelo – Ryder en vivo?

Saúl ‘Canelo’ Álvarez recibe al británico John Ryder el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron de Guadalajara, México, razón por la que los precios para ver este esperado combate no son tan elevados. Cabe señalar que el campeón mexicano cumplió ya que había prometido en una rueda de prensa que los precios para asistir al escenario serían para todos los presupuestos, pues su deseo es que todos sus compatriotas tengan la oportunidad de verlo pelear en casa.

El valor de los boletos ya se dio a conocer y los más baratos son de 350 pesos mexicanos, aproximadamente 19 dólares, hasta los 7 mil pesos (376 USD) en gradas. A partir de la Sección Bronce, los precios incrementan a los 15 mil pesos (805 USD) y hasta los 50 mil (2,700 USD):

Grada Alta C, $1,500

Grada Baja I, $3 mil

Grada Baja E, $5 mil

Grada Baja A, $7 mil

Sección Bronce $15 mil

Plata $25 mil Oro $30 mil

Oro Plus $35 mil

Platino $40 mil

Diamante $45 mil

Ringside $50 mil

¿Quién es John Ryder, rival de Canelo Álvarez ese 6 de mayo?

John Ryder , quien se declaró fanático de Canelo en 2020, nació en Islington, Londres y tiene un récord de 32 victorias, con 18 nocauts, y cinco derrotas en 37 peleas. El boxeador de 34 años creció viendo a grandes boxeadores como Nigel Benn , Mervyn Bennett y Stephen Collins .

Como aficionado, Ryder tuvo una buena temporada, saliendo victorioso en 30 de 35 peleas con Angel Amateur Boxing Club. El 10 de septiembre de 2010, pasó al boxeo profesional después de enfrentarse y derrotar a Ben Deghani por nocaut técnico.

Cuatro años más tarde ganó su primer título en la era profesional, derrotando a Theophilus Tetteh por nocaut técnico en el quinto asalto y asegurando el título intercontinental de peso mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

A lo largo de su carrera, Ryder ha ganado varios títulos, como el peso gallo intercontinental de la OMB, la AMB, el peso súper mediano de la FIB y el peso súper mediano interino de la AMB. Además, contra Canelo , Ryder buscará ganar todos los títulos de peso súper mediano (CMB, FIB, AMB y OMB). Si tiene éxito, le daría un gran impulso a su carrera al derrotar a uno de los grandes del boxeo actual.