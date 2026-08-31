Los gigantes de la carretera tienen una nueva cita. El Día del Camionero – Truckers Day 2026, la gran celebración dedicada a los transportistas y conductores del Perú, llega a su tercera edición con una propuesta renovada que combinará camiones, adrenalina, competencias, música, espectáculos y entretenimiento para toda la familia.

El evento se realizará los días 19 y 20 de septiembre en la Arena Monumental – Explanada del Estadio Monumental, en Ate, donde durante dos jornadas se reunirán transportistas, conductores, gremios, empresas, marcas vinculadas al sector y público en general.

La tercera edición contará con el respaldo de la CGCPP – Confederación de Gremios de Carga Pesada del Perú y más de 40 gremios de carga a nivel nacional, consolidando al Truckers Day como uno de los principales puntos de encuentro del transporte pesado en el Perú.

Camiones, velocidad y adrenalina

Una de las grandes novedades de esta edición serán las actividades especialmente preparadas para los amantes de los camiones y la potencia.

El público podrá disfrutar de Piques Trucks, una espectacular competencia que pondrá a prueba la potencia y desempeño de los vehículos participantes; además del esperado Concurso de Camiones Tuneados, donde los transportistas podrán mostrar sus unidades personalizadas, destacando diseño, iluminación, accesorios, pintura y creatividad.

A ello se sumará el Arrastre de Camiones, una de las pruebas más llamativas del Truckers Day, que pondrá a prueba la fuerza y potencia de los gigantes de la carretera.

Estas actividades se desarrollarán bajo una programación organizada y con las respectivas medidas de seguridad, convirtiendo al Truckers Day 2026 en una experiencia que irá mucho más allá de una tradicional exhibición de vehículos.

Truckers Day: vuelve la fiesta de los camiones.

Para toda la familia

La programación también incluirá exhibiciones de camiones, activaciones de marcas, experiencias para el público, gastronomía, música, espectáculos, concursos y premios, además de espacios especialmente diseñados para las empresas y marcas vinculadas al sector transporte.

“Estamos muy orgullosos de cómo ha crecido el Día del Camionero – Truckers Day y de presentar esta tercera edición con muchas novedades. Este año queremos llevar la experiencia a otro nivel, incorporando actividades como los Piques Trucks, el concurso de camiones tuneados y el arrastre de camiones, sin dejar de lado el reconocimiento al trabajo de miles de transportistas que recorren diariamente las carreteras del Perú”, señaló Alexis Marquina Forttini, director general de Perú Ferias.

El ejecutivo agregó: “Invitamos a todos los camioneros, transportistas, sus familias y al público en general a vivir esta gran fiesta los días 19 y 20 de septiembre en la Arena Monumental. Serán dos días de camiones, música, adrenalina, entretenimiento y muchas sorpresas para celebrar juntos el Día del Camionero Peruano”.