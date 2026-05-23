Los errores técnicos que más afectan el rendimiento en natación.

La natación es considerada una de las disciplinas más completas por sus beneficios cardiovasculares, musculares y de resistencia. Sin embargo, especialistas coinciden en que muchos deportistas y aficionados continúan entrenando bajo una lógica equivocada: priorizar la intensidad antes que la técnica.

El resultado suele traducirse en menor eficiencia dentro del agua, desgaste físico innecesario e incluso lesiones derivadas de movimientos repetitivos o malas posturas.

El deportista Matías Peralta, quien fue entrenador de selección nacional de Paraguay en los Juegos ODESUR 2022 y el Sudamericano Juvenil 2023 comenta que uno de los principales problemas en natación es que muchos deportistas buscan avanzar más rápido sin dominar primero los fundamentos técnicos del movimiento dentro del agua.

Según Peralta, uno de los errores más comunes en natación es la mala posición corporal, ya que incrementa la resistencia en el agua y obliga al deportista a realizar un mayor esfuerzo físico. A ello se suma una respiración desordenada, la falta de coordinación en los movimientos y el exceso de fuerza, aspectos que terminan afectando tanto el rendimiento como la resistencia.

Frente a ello, los entrenamientos especializados y personalizados vienen ganando terreno entre nadadores amateurs y profesionales en Perú. Este tipo de preparación incorpora cada vez más conceptos vinculados a biomecánica, eficiencia del movimiento y corrección técnica, con el objetivo de optimizar el desempeño deportivo, reducir el desgaste físico, e identificar los estilos en los que pueden desarrollarse profesionalmente.

“Los entrenamientos especializados representan un espacio clave para el desarrollo deportivo debido al entorno competitivo que generan, ya que permiten identificar errores técnicos, reconocer las fortalezas de cada atleta y trabajar a partir de ello en su evolución dentro del agua” señaló el coach Peralta.

El entrenador Matías Peralta llega a Lima para desarrollar un camp de natación intensivo junto a Mad Wave, que estará orientado al perfeccionamiento técnico y la optimización del rendimiento deportivo. Durante las jornadas, los participantes trabajarán aspectos relacionados con respiración, coordinación, posición corporal, eficiencia en el agua, asesoría en nutrición y psicología deportiva.