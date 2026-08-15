Islam Makhachev e Ian Machado Garry estarán frente a frente en el Xfinity Mobile Arena de Filadelfia este sábado 15 de agosto por el título peso wélter del UFC 330. La pelea promete y mucho. Dicho ello, en esta nota podrás conocer la cartelera completa y los resultados del evento. Aprovecha la gran oportunidad.
Horarios por país para ver UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry EN VIVO
La pelea de UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry es imperdible. Por esa razón, a continuación conocerás los horarios por país para seguir el evento EN VIVO y EN DIRECTO. Ten en cuenta que pueden surgir algunos cambios. Todo dependerá de la duración exacta de los enfrentamientos.
- Estados Unidos: Primeras preliminares 18:00 (ET), 17:00 (CT), 16:00 (MT) y 15:00 (PT) | Preliminares 20:00 (ET), 19:00 (CT), 18:00 (MT) y 17:00 (PT) | Cartelera Estelar 22:00 (ET), 21:00 (CT), 20:00 (MT) y 19:00 (PT)
- Argentina, Uruguay y Brasil: Primeras preliminares 19:00 | Preliminares 21:00 | Cartelera Estelar 23:00
- Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: Primeras preliminares 18:00 | Preliminares 20:00 | Cartelera Estelar 22:00
- Colombia, Perú, Ecuador y México: Primeras preliminares 17:00 | Preliminares 19:00 | Cartelera Estelar 21:00
- España: Primeras preliminares 00:00 (domingo) | Preliminares 02:00 (domingo) | Cartelera Estelar 04:00 (domingo)
¿En qué canal transmiten la pelea UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry EN VIVO?
Si quieres ver la pelea de UFC 330: Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry EN VIVO y EN DIRECTO es importante que sepas que desde 2026 todos los eventos de la compañía UFC se podrán mirar a través de la plataforma Paramount+, con la suscripción regular y sin necesidad de pagos extras por evento. Ojo con eso.
Cartelera completa del UFC 330
Cartelera estelar del UFC 330
- Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry: por el título del peso wélter de la UFC
- Mackenzie Dern vs. Gillian Robertson: por el título del peso paja de la UFC
- Mansur Abudl-Malik vs. Dustin Stoltzfus: peso medio
- Edson Barboza vs. Esteban Ribovics: peso ligero
Cartelera preliminar del UFC 330
- Chidi Njokuani vs. Joel Álvarez: peso wélter
- Jalin Turner vs. Kaue Fernandes: peso ligero
- Donte Johnson vs. Eric Mcconico: peso medio
- Vicente Luque vs. Tresean Gore: peso wélter
Cartelera de los primeros preliminares del UFC 330
- Rafael Tobias vs. Lucas Fernando: peso semipesado
- Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj: peso wélter
- Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai: peso wélter
Resultados del UFC 330
En este punto de la nota se podrá conocer los resultados de todas las peleas del UFC 330, según como se vayan desarrollando. Evidentemente, hay mucha expectativa en el combate que protagonizarán Islam Makhachev e Ian Machado Garry por el título del peso wélter de la UFC.