La runner peruana Thalía Valdivia logró el segundo lugar en la edición 2025 del Maratón de Ciudad de México, una de las competencias más emblemáticas e importantes de la región. Con un tiempo oficial de 2:32:27, se colocó por detrás de la etíope Bekelech Gudeta, reafirmando su posición como una de las atletas más destacadas del atletismo sudamericano.

El evento, que contó con más de 30 mil participantes, se desarrolló en una ruta de 42.195 kilómetros que partió desde el Estadio Olímpico Universitario y concluyó en el Zócalo de la capital mexicana. Con una altitud promedio superior a los 2,200 metros y tramos con desniveles técnicos, la carrera exigió no solo resistencia, sino también estrategia y preparación específica para el entorno.

Valdivia fue la única sudamericana en subir al podio en la rama femenina, por delante de la campeona olímpica Ruth Jebet (Bahréin), quien llegó tercera. Su desempeño destaca aún más considerando las condiciones del circuito y la competencia de primer nivel.

Durante la competencia, Thalía compitió con las Adizero Pro Evo 2, el modelo más liviano desarrollado por adidas hasta la fecha, con tan solo 138 gramos de peso. Esta zapatilla está diseñada con una espuma de alto retorno energético conocida como Lightstrike Pro y una placa de carbono optimizada que impulsa la zancada, factores clave para el rendimiento en carreras de este nivel.

El Maratón CDMX no solo representa un desafío físico, es también una vitrina para los talentos del atletismo global. La actuación de Valdivia es una muestra del crecimiento del deporte en el Perú y del impacto que una preparación integral, combinando entrenamiento y tecnología, puede tener en competencias de esta magnitud.