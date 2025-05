Ser un deportista de alto rendimiento no es un tarea fácil, existen muchos sacrificios para poder estar entre lo más alto y esta situación es cada vez más frecuente para María Fernanda Reyes. La surfista peruana de 27 años viene cumpliendo muchas metas con el paso de los años, pero no deja de desafiarse a sí misma. Es más, sigue colocándose en el podio de cada competencia que disputa, la última fue en El Salvador, en una playa complicada como es El Sunzal. Eso sí, el éxito de ‘Mafer’ es fruto de un esfuerzo constante que cada vez se hizo más visible.

Depor conversó con María Fernanda Reyes y nos brindó detalles de cómo vivió este último reto en El Salvador (medalla de bronce en el Mundial ISA) y también nos deja distintas reflexiones de cómo debe ser el desarrollo de un deportista, sumado a un mensaje de aliento para futuras generaciones que necesitan rodearse de los mejores para poder tenerlos como inspiración y aliento constante.

¿Qué tan agotador fue el proceso de tu última competencia?

Semana intensa de competencia. Ha sido bien agotador, pero siempre pensando paso a paso. A veces apurarse te juega en contra. Es súper importante poder entrenar, tener un equipo que está con uno y enfocarse. Entreno desde hace años y mi objetivo es ganar una medalla de oro en cada competencia. Vamos por buen camino, hay competidores con un nivel increíble.

Muchas veces una ola es más complicada que otra, ¿cómo te fue con El Sunzal en la última competencia?

Todas las olas son diferentes, no funcionan como en Perú que existe el point break, una ola definida. El Sunzal es una ola increíble, similar a una combinación de playas que corro siempre: Makaha, Pampilla y Punta Rocas. Eso me hace entrar más en confianza porque pienso que estoy en casa.

María Fernanda Reyes tiene 27 años y es deportista de Surf. (Foto: Difusión)

¿Cuánto valoras lo demostrado en El Salvador?

Me quedé con la espina de poder ganar. Hubiera querido escalar una más, igual todo llega en su momento. No voy a parar hasta encontrar la de oro. Es bonito porque se llega a lo más alto, a pesar que mis compañeros perdieron antes. Somos unos guerreros de todas maneras, de los mejores. Quedamos segundo de Sudamérica por equipos. Vamos a buscar salir campeones del mundo.

¿Qué tan complicado es ser un deportista de alto rendimiento?

Para preparar y ser deportista de alto rendimiento tiene que gustarte. Saber que tanto quieres sacrificar. La vida de un deportista no es fácil. No se vive de esto. Es difícil hacerlo, pero vamos por buen camino. Espero que el deporte sea un trabajo con el paso del tiempo. La parte mental es clave, hay que saber afrontar cada situación que pasa. Es importante tener un especialista de coaching.

¿Con quiénes cuentas en este proceso?

Tengo personas alrededor mío que me apoyan un montón. Si te rodeas de un campeón, vas a ser campeón. Si estás con alguien que entrena, vas a tener un impulso. Piccolo Clemente es una de esas personas. Dime con quien andas y te diré quién eres. Si estás con las personas correctas y vas por ese camino, te va a ir bien. Va sacar tu mejor versión. Mi mamá también ha sido un pilar clave en todo el proceso. Me fascina competir, así tenga un montón de sentimientos. No siempre se va a ganar, pero sé que voy a dar todo de mí para representar al Perú.

Tienes 27 años, aún hay tiempo para pensar en los Juegos Olímpicos, aunque todavía estás a la espera que se apruebe el Longboard para Brisbane 2032...

Hubiera sido increíble entrar a unos Juegos Olímpicos, sé que me hubiera ganado ese cupo. Sé que van a trabajar para poder insertarlo en Australia en 2032. Yo me enfoco en lo que es el presente. Sé que voy a dar todo de mí para obtener una medalla olímpica. Todos los deportistas que trabajamos duro y nunca paramos tenemos ese sueño. El Longboard es un deporte que permite competir con avanzada edad. No es un no definitivo, van a seguir intentándolo.

¿En qué nivel sientes que estás de tu carrera?

Siempre digo que estoy empezando, no me gusta decir que he llegado a donde quiero. Siempre tengo nuevos objetivos y metas. Mi sueño era ser de las mejores y ayudar a mi mamá. Eso me motivó a lograr muchísimo y estar donde estoy. Mi primer objetivo fueron los laureles y lo logré. Todo llega en su momento. A veces competimos con las olas y la naturaleza. Si el mar no te ayuda, la mente tiene que ayudarte.

¿Qué le dirías a ‘Mafer’ pequeña, luego de ver todo lo logrado?

Le diría que sea mucho más fuerte, que no cambie nada de lo que está siendo hoy. Que siga soñando más alto. No tengo más que decirle porque mi mamá hizo todo ese trabajo.

La última, ¿cómo ves el desarrollo del deporte en el país?

Estamos en el alto rendimiento, vamos mejorando de menos a más, pero a paso lento. Necesitamos a veces un impulso para poder impulsar leyes y beneficios de los deportistas. Me encantaría que siga mejorando aún más. Habrá un programa para prepararnos para Lima 2027. Este tipo de cosas ayudan mucho porque uno se prepara buen tiempo para poder lograr sus objetivos. Además, te da tranquilidad económica para poder competir. Muchos no se dedican a su deporte por temas económicos. Hay talento y disciplina, pero no hay foco completo de atención porque no se puede.