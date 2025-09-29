La esgrimista peruana María Luisa Doig se proclamó campeona del Campeonato Sudamericano de Esgrima de Mayores 2025 tras firmar una actuación impecable en espada femenina individual y completar la campaña con un tercer puesto en la prueba por equipos. La cita se disputó del 5 al 13 de septiembre en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa de Medellín y reunió a 377 esgrimistas de la región -con presencia de Perú, Chile, Uruguay, Panamá, entre otros-, consolidándose como el punto más alto del calendario sudamericano.

El triunfo confirma un año de autoridad. En 2025, la peruana también se coronó en el Ranking Nacional de Esgrima (Mayores), extendiendo una trayectoria que ya es histórica: fue la atleta peruana más joven en competir en Beijing 2008 (16 años), la primera esgrimista del Perú —hombre o mujer— en ganar una medalla en unos Juegos Panamericanos con la plata en Santiago 2023 (espada individual) y la primera representante nacional en disputar dos ediciones de Juegos Olímpicos (florete en 2008 y espada en Tokio 2020).

“Este oro sudamericano es el resultado de muchos años de trabajo y de un equipo que nunca dejó de creer. Me emociona ver cómo la esgrima peruana escala posiciones y se gana un lugar en la élite regional”, señaló María Luisa Doig tras la final en Medellín.

El Sudamericano dejó, además, una postal potente para el deporte peruano: una selección que compite, gana y se proyecta. El bronce por equipos en espada femenina complementa el título individual y alimenta la expectativa por el próximo ciclo de competencias.

Con múltiples títulos internacionales en su haber, Doig sigue siendo una figura clave del alto rendimiento en el Perú y una embajadora de la esgrima en la región. En ese camino, Gatorade, marca del portafolio de PepsiCo, se mantiene como un aliado estratégico para los atletas, acompañándolos en cada etapa de su carrera deportiva.

La marca refuerza así su compromiso con el desarrollo del deporte en todas sus disciplinas, promoviendo la inclusión y el acceso para todos, sin excepción, a través de una hidratación respaldada por la ciencia y diseñada para potenciar el rendimiento y la recuperación.