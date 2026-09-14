La esgrima peruana inició su participación en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una destacada jornada, encabezada por Mariana Soriano, quien conquistó la medalla de plata en florete individual femenino y consiguió además la primera medalla para el Perú en esta edición de los Juegos.

Soriano tuvo una exigente jornada desde la fase de pools. Debutó con una victoria por 5-4 ante la colombiana Tatiana Prieto y posteriormente superó con claridad a la uruguaya María Papuchi por 5-1. Luego cayó 2-5 frente a la brasileña Valentina Cassanello, pero reaccionó con un triunfo por 5-2 sobre la venezolana Anabella Acurero. También registró una derrota por 3-5 ante Mariana Nels y cerró esta etapa con un ajustado 4-5 frente a la chilena Arantza Inostroza.

Ya en la fase de eliminación directa, la peruana elevó su rendimiento. En la ronda de 16, venció a la colombiana Laura Guerra por 15-7 y, en los cuartos de final, superó a la venezolana Isis Giménez por 15-13, asegurando su clasificación entre las cuatro mejores de la competencia.

En semifinales, Soriano volvió a encontrarse con la chilena Arantza Inostroza y esta vez se impuso en un emocionante combate por 15-14, resultado que le permitió avanzar a la definición por la medalla de oro.

En la final, la representante nacional enfrentó a la brasileña Bia Bulcao, quien se quedó con el título tras imponerse por 15-9. De esta manera, Mariana Soriano se consagró como subcampeona suramericana y abrió el medallero peruano en Santa Fe 2026.

“Aún no puedo creerlo. Empecé un poco nerviosa, pero poco a poco fui soltándome y comencé a disfrutar cada combate. El apoyo del público me ayudó muchísimo y fue algo realmente hermoso. Para mí ha sido espectacular poder enfrentarme a deportistas olímpicas y a esgrimistas que admiro mucho. Estoy muy feliz por el resultado”, señaló la medallista peruana.

La jornada también contó con la participación de Astrid Bravo, quien compitió junto a Soriano en la prueba de florete individual femenino, formando parte del inicio de la actuación peruana en estos Juegos. Asimismo, Leonardo Núñez representó al país en la competencia de sable individual masculino, completando la participación nacional correspondiente a esta primera fecha de la esgrima en Rosario.

La actividad continuará este lunes 14 de septiembre con una nueva jornada para los representantes peruanos. Una de las principales cartas nacionales será María Luisa Doig, quien llega a Santa Fe como medallista de oro de la edición anterior de los Juegos Suramericanos y saldrá a la pista en la prueba de espada individual femenino. Por su parte, Isaac Ariza y Alessio Fukuda representarán al Perú en florete individual masculino.

La Federación Deportiva Nacional Peruana de Esgrima felicita a Mariana Soriano por esta importante medalla y reconoce el esfuerzo de todos los deportistas y del equipo técnico que representa al Perú en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.