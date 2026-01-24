Más que natación: ¿por qué el ejercicio acuático es clave para la salud integral?

El ejercicio acuático se consolida como una de las principales tendencias de bienestar entre los peruanos durante la temporada de verano. Más allá de un objetivo estético, cada vez más personas priorizan actividades que les permitan mejorar su salud física, mental y emocional, en línea con el cambio de paradigma hacia el wellness, que pone el foco en la longevidad y la calidad de vida.

Este interés responde a una búsqueda de experiencias que generen bienestar real y sostenible. De acuerdo con tendencias globales del sector, como las destacadas por el Global Wellness Summit, el contacto con el agua favorece la desconexión digital, reduce el estrés y convierte la actividad física en una experiencia terapéutica. En el Perú, este escenario ha impulsado el crecimiento de disciplinas como el fitness acuático y el nado contracorriente, alternativas que permiten entrenar de forma eficiente sin la sensación de desgaste asociada a otros tipos de ejercicio.

Desde Swim World, centro especializado en experiencias acuáticas, señalan que el agua ofrece ventajas únicas frente a otros entrenamientos, especialmente en un contexto donde el sedentarismo y el estrés se han vuelto parte de la rutina diaria. La flotabilidad reduce significativamente el impacto sobre articulaciones y columna, mientras que la resistencia natural del agua permite trabajar fuerza y resistencia de manera simultánea, favoreciendo además la salud cardiovascular y el equilibrio emocional.

Principales beneficios del ejercicio acuático

1. Impacto cero, ideal para proteger articulaciones y prevenir lesiones.

2. Mayor eficiencia muscular, al trabajar distintos grupos al mismo tiempo.

3. Mejora de la circulación y reducción del estrés gracias al contacto con el agua.

El ejercicio acuático se adapta a distintos perfiles y etapas de vida. En Swim World identifican una alta participación de niños, adultos mayores, personas en procesos de rehabilitación, atletas y profesionales que buscan una alternativa efectiva para mantenerse activos. En el caso de los deportistas, tecnologías como el nado contracorriente permiten perfeccionar la técnica y la resistencia sin el desgaste de largas distancias, mientras que para los ejecutivos se convierte en una herramienta para liberar tensiones y mejorar la concentración.

Una de las modalidades con mayor crecimiento es el fitness acuático, que combina entrenamiento funcional, bajo impacto y clases grupales. Este formato no solo mejora la condición física, sino que también fortalece la motivación, al transformar el ejercicio en una experiencia social. El trabajo en grupo genera compromiso y reduce la deserción, mientras que el entorno acuático potencia el bienestar emocional.

La temporada de verano incrementa significativamente la demanda de este tipo de actividades. En el mercado peruano, la participación en servicios vinculados a la natación y el uso de piscinas puede aumentar entre un 40 % y 50 % durante estos meses. No obstante, la tendencia apunta a incorporar el ejercicio acuático como parte de un estilo de vida activo durante todo el año, entendiendo que el bienestar no responde a una sola temporada.

“En Swim World trabajamos bajo la premisa de que el agua es una herramienta de bienestar integral. Por eso desarrollamos experiencias personalizadas que se adaptan a distintas etapas de vida, desde niños y adultos mayores hasta atletas y profesionales con rutinas exigentes. Nuestro objetivo es que las personas integren el ejercicio acuático como parte de su estilo de vida, no solo durante el verano, sino durante todo el año”, señala Edgardo Landa, Socio principal de Swim World.