Desde las alturas del Perú nace la nueva generación del fondismo nacional. Jóvenes talentos procedentes de Junín, Huancayo, Arequipa, Cusco y Puno han sido convocados para potenciar su preparación en un campamento de alto rendimiento en la Videna, una de las sedes deportivas más modernas de América, con la mirada puesta en la Media Maratón de Berlín y en las competencias clasificatorias rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Gracias a una alianza de Yape con el IPD y la Federación Peruana de Atletismo, el grupo de deportistas que está conformado por 13 fondistas, entre quienes destacan Sheyla Eulogio, medallista de oro sudamericana y Zarita Suárez, oficial del Ejército y medallista bolivariana, podrán prepararse de cara a la próxima competencia.

Ambas buscarán volver a batir el récord nacional en Alemania en el marco de la Media Maratón de Berlín, una de las pruebas de fondo más importantes del calendario atlético internacional que se desarrollará el 29 de marzo.

A esta delegación también se suma Anita Poma, medallista de oro bolivariana en los 1500 metros, además de otros jóvenes atletas provenientes de distintas regiones del país, quienes representan la nueva apuesta del Perú en las pruebas de fondo.

Con los mejores profesionales

Los deportistas estarán bajo la conducción del brasileño Adauto Domingues, doble medallista panamericano, reconocido por su trayectoria como entrenador y por haber dirigido al destacado maratonista brasileño Marílson dos Santos, bicampeón de la maratón de Nueva York. Asimismo, los deportistas recibirán charlas y acompañamiento de la fondista peruana Inés Melchor, atleta olímpica y embajadora del Team Yape, y de Michael Koipat, entrenador keniata basado en la ciudad de Huancayo.

“Estamos acompañando la preparación de una de las mejores generaciones de fondistas del Perú, trasladando todo nuestro conocimiento a través de bases de entrenamiento especializadas y generando las mejores condiciones para ellos. Es un proceso inédito, porque hoy se trabajan las medallas que todo un país celebrará en el futuro. Entrenar en una de las mejores sedes de América, con tecnología avanzada y preparación psicológica es clave para alcanzar ese objetivo”, señaló Inés Melchor.

La preparación de los atletas se desarrolla en la pista atlética de la Videna, considerada una de las mejores del país. Además, los deportistas cuentan con el respaldo del Centro Biomédico de Medicina Deportiva, uno de los más modernos de la región, donde se realizan evaluaciones físicas, médicas y de rendimiento para potenciar su desarrollo competitivo.

El Perú apuesta por fortalecer su tradición en las pruebas de medio fondo y fondo, impulsando a jóvenes talentos que buscan representar al país en las principales competencias internacionales y consolidar el camino hacia Lima 2027.