Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
Merab Dvalishvili vs. Petr Yan EN VIVO vía Disney Premium: link de transmisión por UFC 323
Merab Dvalishvili vs. Petr Yan EN VIVO vía Disney Premium: link de transmisión por UFC 323
Desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Merab Dvalishvili vs. Petr Yan se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por el título de la división de peso gallo. La transmisión estará disponible por ESPN y Disney Premium.
Merab Dvalishvili vs. Petr Yan se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 6 de diciembre, desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. La pelea es válida por el título de peso gallo. Las acciones del evento estelar inician desde las 10:00 p.m. (hora peruana), con dos horas más en países como Brasil, Argentina y Uruguay. Este combate es válido por el evento UFC 323. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus para Latinoamérica. Recuerda no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas todos los detalles en la web de Depor.
Merab Dvalishvili vs. Petr Yan por UFC. (Video: ESPN)