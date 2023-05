Nuestros créditos James Llontop, Rudy Gavidia y Carlos Huachín serán los encargados de defender los colores blanquirrojos en el evento FFC 60, Noche de Campeones, el mismo que contará con representantes del Brasil, Argentina, Ecuador y Perú.

En la pelea principal de la noche James ‘Gokú’ Llontop se medirá en la primera defensa de su título de peso welter al brasileño Nilson “Pe de Gancho” Olivencia. James llega a este combate con una impresionante racha de diez victorias consecutivas, incluidas tres peleas en el extranjero.

En el combate coestelar de la noche, Rudy “El Charanguero” Gavidia tendrá un mano a mano al argentino Juanjo Ibáñez, en un combate de peso pactado (69 kg.) en el que no estará en disputa su cinturón de peso pluma.

En esta edición especial del FFC, la corona inaugural de peso mosca femenina será puesta en disputa entre la peladora internacional peruana Sandra “Peruvian Zombie” Lavado y la campeona argentina Gabriela Campo.

En otro de los duelos que ha concitado más atención internacional, el exUFC Carlos “Perro Malo” Huachín tendrá un mano a mano contra Rickson ‘The King’ Zenidim de Brasil.

Cabe señalar que el FFC 60 ‘Noche de Campeones’ se llevará a cabo el jueves 4 de mayo en la Arena Bar de Barranco y será transmitido para todo el Perú por Movistar Deportes, para Latinoamérica por DSports Fight y para el mundo por UFC Fight Pass.

FFC 60 CARTELERA

• James Llontop (PER) vs. Nilson Oliveira (BRA) / Título de peso wélter

• Rudy Gavidia (PER) vs. Juan José Ibáñez (ARG) / Peso pactado 69 kgs.

• Óscar Miguel (PER) vs. Pablo Quintanilla (PER) / Título de peso mosca

• Sandra Lavado (PER) vs. Gabriela Campo (ARG) / Título femenino de peso mosca

• Carlos Huachín (PER) vs. Rickson Zenidim (BRA) / Peso mosca

Preliminares

• Alejandro “Ganikus” Chávez (PER) vs. Cristian Herrera (ECU) / peso gallo

• Alan Sosa (PER) vs. Daniel Lavi (PER) / peso mosca

• Franco Becerra (PER) vs. Ángel Soto / peso mosca

• Stick Ramirez vs. Miguel Meza / Peso gallo

• Sebastián Salas vs. Nicanor Pasapera / Peso mosca

• David Bohorquez vs. Axel Alva / peso mosca





