Motul acelera su apuesta automotriz junto a Nicolás Fuchs.

En un movimiento clave para fortalecer su posicionamiento en el mercado automotriz, Motul anuncia oficialmente su alianza con el destacado piloto peruano Nicolás Fuchs, quien se convierte en la nueva imagen y representante de la marca en el país.

Este patrocinio marca un hito en la estrategia de Motul en Perú, apostando por el alto rendimiento, la ingeniería y la competencia como pilares para consolidar su presencia más allá de su liderazgo en lubricantes para motocicletas.

Como parte de esta alianza, Fuchs liderará un ambicioso proyecto deportivo que incluye la construcción de un vehículo Toyota Yaris GR de competición con el que participará en campeonatos de alto nivel entre ellos el emblemático Caminos del Inca.

“Esta alianza representa mucho más que un patrocinio; es una declaración de lo que somos como marca en el segmento automotriz: Premium, innovadores y especialistas, lo que permite que Nicolas compita con seguridad y performance en condiciones extremas. Nicolás encarna perfectamente esos valores”, señaló José Carlos Chávez, gerente de ventas de lubricantes.

Por su parte, Nicolás Fuchs destacó el respaldo técnico de la marca: “Contar con Motul en este proyecto es fundamental. En el automovilismo, cada componente cuenta, y saber que tengo el soporte de una marca reconocida mundialmente por su desempeño me da la confianza para competir al más alto nivel”.

La alianza se desarrollará durante 2026 y 2027 con un enfoque en la alta competencia, llevando a Motul a escenarios de máxima exigencia como Caminos del Inca, donde el rendimiento y la resistencia mecánica se ponen al límite. Un proyecto que posiciona a la marca en la élite del automovilismo, donde la tecnología no se comunica: se prueba.

Con este anuncio, Motul apunta a consolidarse como referente en lubricantes automotrices en el país, respaldándose en la exigencia y credibilidad competitiva de Nicolás Fuchs, figura clave del automovilismo peruano.

El lanzamiento oficial de esta alianza se realizó en el taller de Nicolás Fuchs, donde se presentó el vehículo que acompañará esta nueva etapa, marcando el inicio de un proyecto que promete generar alto impacto mediático y conectar con nuevas audiencias.