Video y streaming. En el Arthur Ashe Stadium de Nueva York, (N°2 del ranking ATP) enfrenta a (N°1) en la final del . El duelo está programado para este domingo 7 de septiembre a la 1:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 3:00 p.m. en Argentina, Brasil y Uruguay; y 12:00 p.m. en México. La transmisión será emitida por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney Plus, así como Movistar Deportes para toda España.

Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por US Open. (Video: US Open)
Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner por US Open. (Video: US Open)

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC