Natación en invierno: Estas son las ventajas de entrenar en el agua

Mantener una rutina de ejercicio sigue siendo un desafío para muchas personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 31% de los adultos no alcanza los niveles recomendados de actividad física. En este contexto, el ejercicio en el agua como la natación o los entrenamientos acuáticos vuelven a ganar protagonismo por sus múltiples beneficios y su capacidad de adaptarse a distintos estilos de vida.

“El entrenamiento acuático permite trabajar todo el cuerpo, mejorar la resistencia y reducir el estrés, lo que facilita que las personas mantengan una rutina en el tiempo”, explica María Eneyda Romero, Brand Manager de Swim World.

Además de sus beneficios físicos, el contacto con el agua y la respiración controlada contribuyen a disminuir la ansiedad y mejorar el bienestar emocional, un factor cada vez más valorado en contextos de alta carga laboral y estrés urbano.

Cinco beneficios clave del ejercicio en el agua

1. Mejora la salud cardiovascular: Nadar fortalece el corazón, favorece la circulación sanguínea y contribuye a mejorar la resistencia física.

2. Trabaja todo el cuerpo: Brazos, piernas, abdomen y espalda se activan de forma simultánea, logrando un entrenamiento integral en cada sesión.

3. Reduce el impacto en las articulaciones: Al realizarse en el agua, disminuye la carga sobre rodillas, cadera y columna, lo que reduce el riesgo de lesiones.

4. Contribuye al bienestar mental: La respiración controlada y el movimiento continuo ayudan a disminuir el estrés y mejorar el estado de ánimo.

5. Es adaptable a distintos niveles: Puede practicarse desde niveles básicos hasta alto rendimiento, ajustándose a diferentes objetivos y edades.

La técnica, el factor que marca la diferencia

Más allá de la frecuencia, los especialistas coinciden en que la técnica es clave para obtener mejores resultados.

“En la natación, la técnica es fundamental. La eficiencia en cada brazada permite optimizar el esfuerzo y mejorar el rendimiento si nadas en aguas abiertas. En esta temporada donde el clima cambia los aficionados a la natación en aguas abiertas necesitan espacios donde perfeccionar la técnica sin distracciones ni obstáculos”, señala María Eneyda Romero, Brand Manager de Swim World.

En ese sentido existen soluciones tecnológicas que están facilitando el acceso al entrenamiento acuático en entornos urbanos. Entre ellas destaca la piscina contracorriente o Endless Pools que permite nadar de forma continua en un solo lugar. Este tipo de piscinas genera una corriente regulable que simula el avance en el agua, lo que no solo optimiza el espacio, sino que también permite trabajar la técnica con mayor precisión y control.