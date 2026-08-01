El gran fin de semana de WWE comienza en Minneapolis. SummerSlam 2026 celebra su Noche 1 este sábado 1 de agosto en el U.S. Bank Stadium, con CM Punk y Cody Rhodes frente a frente por el Campeonato Indiscutible de WWE. Los aficionados de México, España y Latinoamérica podrán seguir el evento EN VIVO por Netflix, ya sea desde un teléfono móvil, computadora, tablet, Smart TV o cualquiera de los dispositivos compatibles con la plataforma. La transmisión comienza a las 6:00 p.m. ET (5:00 p.m. CT / 3:00 p.m. PT) en Estados Unidos, territorio donde los derechos corresponden a ESPN.

SummerSlam vuelve a disputarse durante dos noches después de que WWE estrenara este formato en 2025. Sin embargo, la atención de esta guía estará puesta únicamente en la cartelera del sábado y, especialmente, en CM Punk vs. Cody Rhodes, un enfrentamiento que reúne a dos de las principales figuras de la compañía con el máximo campeonato en juego.

¿Dónde ver Netflix EN VIVO, WWE SummerSlam 2026?

Netflix transmitirá WWE SummerSlam 2026 en México, España, Latinoamérica y otros mercados internacionales donde posee los derechos de WWE. El evento estará incluido dentro de la suscripción correspondiente, por lo que los usuarios no tendrán que realizar una compra adicional para acceder a la transmisión.

Para encontrar el evento, solo será necesario ingresar a Netflix con una cuenta activa, buscar WWE SummerSlam 2026 y acceder a la transmisión disponible en el catálogo del país correspondiente.

El servicio permite seguir sus eventos en vivo desde diferentes dispositivos conectados a Internet, entre ellos televisores inteligentes, celulares, tablets, computadoras y consolas de videojuegos.

La distribución es diferente en Estados Unidos. SummerSlam 2026 no se transmite por Netflix dentro del territorio estadounidense, donde la cobertura del Premium Live Event corresponde a ESPN.

¿Cuánto cuesta Netflix para ver WWE SummerSlam 2026?

Los eventos en directo disponibles dentro de Netflix están incluidos en los planes habilitados para cada territorio. Esto significa que SummerSlam 2026 no requiere comprar un PPV adicional en México, España, Latinoamérica y los demás mercados donde WWE forma parte de la oferta de la plataforma.

El precio de Netflix cambia según el país y el tipo de suscripción. En determinados mercados tampoco existe actualmente un plan Básico y se ofrecen otras modalidades, como el plan Estándar con anuncios.

Estos son los precios actualizados de Netflix que puedes tomar como referencia para seguir WWE SummerSlam 2026:

País Plan Básico Plan Estándar Plan Premium Argentina ARS 8.999 al mes ARS 14.999 al mes ARS 21.999 al mes Bolivia USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 7.190 al mes CLP 9.990 al mes CLP 12.990 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al mes Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 5,99 al mes USD 8,99 al mes USD 11,99 al mes El Salvador USD 5,99 al mes USD 8,99 al mes USD 11,99 al mes Guatemala USD 5,99 al mes USD 8,99 al mes USD 11,99 al mes Honduras USD 5,99 al mes USD 9,99 al mes USD 12,99 al mes México No disponible* MXN 269 al mes MXN 369 al mes Nicaragua USD 4,99 al mes USD 6,99 al mes USD 8,99 al mes Panamá USD 5,99 al mes USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 5,99 al mes USD 9,99 al mes USD 12,99 al mes Uruguay USD 11,99 al mes USD 16,99 al mes USD 21,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 7,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido No disponible £12,99 al mes £18,99 al mes Australia No disponible $18,99 AUD al mes $25,99 AUD al mes India 199 rupias al mes 499 rupias al mes 649 rupias al mes Japón ¥890 al mes ¥1.590 al mes ¥2.290 al mes Canadá No disponible $18,99 CAD al mes $23,99 CAD al mes

* México cuenta con un plan Estándar con anuncios por MXN 139 al mes.

Según el lugar de residencia, al precio anunciado por Netflix pueden sumarse impuestos u otros cargos locales.

¿En qué dispositivos puedo ver WWE SummerSlam 2026 por Netflix?

SummerSlam 2026 podrá verse desde los dispositivos compatibles con Netflix en los países donde la plataforma tiene disponible el evento. De esta manera, no es indispensable estar frente a un televisor para seguir CM Punk vs. Cody Rhodes y el resto de las luchas programadas para la Noche 1.

Solo se necesita una cuenta activa de Netflix, un dispositivo compatible y conexión a Internet.

Netflix en Smart TV

Puedes utilizar la aplicación de Netflix en televisores inteligentes y reproductores multimedia compatibles, entre ellos:

Amazon Fire TV / Fire TV Stick

Apple TV

Chromecast

Hisense

LG

Panasonic

Philips

Roku TV / Roku Stick

Samsung

Sharp

Sony

TCL

Vestel

Vizio

La compatibilidad puede variar según el modelo y la antigüedad del dispositivo.

Netflix en teléfonos móviles o tablets

También puedes seguir WWE SummerSlam 2026 EN VIVO desde un celular o tablet mediante la aplicación de Netflix:

Teléfono o tablet Android

iPhone

iPad

Amazon Fire Tablet

Tablets compatibles con Windows

Para una transmisión en vivo, es recomendable contar con una conexión estable a Internet y tener instalada la versión más reciente de la aplicación.

Netflix en PC desde el sitio web

Quienes prefieran seguir SummerSlam desde una computadora pueden ingresar a Netflix mediante un navegador compatible.

Los principales sistemas admitidos incluyen:

Windows

Mac

Chromebook

Una vez iniciada la sesión, bastará con localizar SummerSlam 2026 dentro del catálogo para acceder a la transmisión.

Netflix en consolas de videojuegos y dispositivos AR/VR

La aplicación de Netflix también se encuentra disponible en diferentes consolas y dispositivos:

Consolas Sony PlayStation

Consolas Microsoft Xbox

Apple Vision Pro

Dispositivos Meta Quest compatibles

La disponibilidad dependerá del modelo del dispositivo y del país desde el que se utilice Netflix.

Horarios para ver WWE SummerSlam 2026 EN VIVO por Netflix

La Noche 1 de WWE SummerSlam 2026 comienza este sábado 1 de agosto a las 6:00 p.m. ET de Estados Unidos. En Minneapolis, ciudad anfitriona del evento, serán las 5:00 p.m. CT cuando empiece la transmisión.

En México y Centroamérica la acción arrancará durante la tarde; en Sudamérica, entre las 5:00 p.m. y las 7:00 p.m., dependiendo del país. Para España, el comienzo será durante la madrugada del domingo 2 de agosto.

País / región Hora Día México (CDMX) 4:00 p.m. Sábado 1 Costa Rica 4:00 p.m. Sábado 1 Nicaragua 4:00 p.m. Sábado 1 El Salvador 4:00 p.m. Sábado 1 Honduras 4:00 p.m. Sábado 1 Guatemala 4:00 p.m. Sábado 1 Perú 5:00 p.m. Sábado 1 Colombia 5:00 p.m. Sábado 1 Ecuador 5:00 p.m. Sábado 1 Panamá 5:00 p.m. Sábado 1 Venezuela 6:00 p.m. Sábado 1 Bolivia 6:00 p.m. Sábado 1 República Dominicana 6:00 p.m. Sábado 1 Puerto Rico 6:00 p.m. Sábado 1 Argentina 7:00 p.m. Sábado 1 Uruguay 7:00 p.m. Sábado 1 Brasil (Brasilia) 7:00 p.m. Sábado 1 Chile (Santiago) 6:00 p.m. Sábado 1 España 12:00 a.m. Domingo 2 Islas Canarias 11:00 p.m. Sábado 1

¿Cómo ver CM Punk vs. Cody Rhodes EN VIVO por Netflix?

CM Punk vs. Cody Rhodes será uno de los grandes focos de WWE SummerSlam 2026 Night 1. El Campeonato Indiscutible de WWE estará en juego en un enfrentamiento entre dos luchadores que recorrieron caminos muy diferentes antes de volver a ocupar un lugar central dentro de la compañía.

Para verlo por Internet desde México, España y Latinoamérica, los usuarios deberán ingresar a Netflix desde cualquiera de sus dispositivos compatibles y acceder a la transmisión de SummerSlam.

Un detalle importante: el horario anunciado corresponde al comienzo general de SummerSlam y no necesariamente a la hora de CM Punk vs. Cody Rhodes. El momento exacto del combate dependerá del orden de la cartelera y de la duración de las luchas anteriores.

Por esta razón, quienes no quieran perderse el enfrentamiento pueden conectarse desde el inicio de la transmisión.

¿Se puede ver WWE SummerSlam 2026 por Netflix en Estados Unidos?

No. SummerSlam 2026 no estará disponible por Netflix en Estados Unidos. La distribución de los Premium Live Events de WWE es diferente dentro del mercado estadounidense, donde el evento podrá seguirse mediante ESPN.

La Noche 1 comienza a las siguientes horas:

Zona horaria Hora de inicio Eastern Time (ET) 6:00 p.m. Central Time (CT) 5:00 p.m. Mountain Time (MT) 4:00 p.m. Pacific Time (PT) 3:00 p.m.

Al encontrarse el U.S. Bank Stadium en Minneapolis, la hora local de comienzo será 5:00 p.m. CT.

Este punto es especialmente importante para los usuarios hispanos que viven en Estados Unidos: aunque Netflix ofrece SummerSlam en numerosos mercados internacionales, la plataforma que corresponde para ver el evento dentro de EE.UU. es ESPN.

Cartelera de WWE SummerSlam 2026 Night 1

La primera noche de SummerSlam tendrá seis luchas programadas para el sábado 1 de agosto. Además del choque entre Punk y Rhodes, Brock Lesnar se enfrentará a Oba Femi dentro de Hell in a Cell y Liv Morgan pondrá en juego el Campeonato Mundial Femenino frente a IYO SKY.

Combate Estipulación CM Punk (c) vs. Cody Rhodes Campeonato Indiscutible de WWE Oba Femi vs. Brock Lesnar Hell in a Cell Liv Morgan (c) vs. IYO SKY Campeonato Mundial Femenino Gunther vs. Nick Aldis Combate individual LA Knight, Solo Sikoa & Royce Keys vs. Jacob Fatu & The Usos Combate de seis hombres The Bella Twins & Paige vs. Fatal Influence Combate de seis mujeres

¿Necesito pagar extra para ver WWE SummerSlam 2026 por Netflix?

En los territorios donde SummerSlam 2026 está incluido dentro de Netflix, el evento forma parte de la suscripción y no requiere realizar una compra individual como un PPV tradicional.

Por ejemplo, un usuario que ya tenga una suscripción activa en México, Perú, Argentina, Colombia o España no necesita pagar específicamente por CM Punk vs. Cody Rhodes. Bastará con acceder a Netflix y localizar la transmisión.

La disponibilidad de WWE puede variar dependiendo del territorio, por lo que es conveniente revisar el catálogo correspondiente antes del comienzo del evento.

¿Puedo ver WWE SummerSlam 2026 después de la transmisión en vivo?

Netflix permite que determinados eventos en directo puedan reproducirse una vez terminada su emisión. Sin embargo, la disponibilidad de la repetición y el tiempo que tarde en aparecer pueden variar según el contenido y el territorio.

Si no puedes ver SummerSlam desde el inicio, lo recomendable es ingresar posteriormente a la página del evento dentro de Netflix y comprobar las opciones de reproducción disponibles.

Análisis de Noé Yactayo

“CM Punk vs. Cody Rhodes tiene argumentos suficientes para ser mucho más que una lucha por el Campeonato Indiscutible de WWE. Los dos siguieron caminos diferentes fuera de la compañía antes de regresar convertidos nuevamente en protagonistas, y SummerSlam los coloca frente a frente con el máximo título de por medio.

Cody parece tener más que perder. Una derrota podría obligarlo a reconstruir otra vez su camino hacia el campeonato, mientras que para Punk vencer a un rival de esta magnitud supondría una defensa capaz de darle todavía más peso a su reinado.

El resultado debería dejar consecuencias. Más allá de quién abandone Minneapolis con el cinturón, SummerSlam puede marcar el rumbo de ambos durante los próximos meses y abrir una nueva etapa en una rivalidad que todavía tiene espacio para crecer".