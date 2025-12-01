New Renault Koleos: la imponente y tecnológica SUV Premium de Renault llegó completamente renovado y con versión híbrida.

Renault, marca representada en el Perú por Inchcape, el distribuidor automotriz líder en el mundo, continúa ampliando su portafolio con la llegada del new Renault Koleos, una exclusiva SUV que destaca por su confort, espacio y tecnología avanzada, convirtiéndose en un referente en el mercado.

“Renault quiere posicionar el new Renault Koleos como el referente tecnológico y futurista del segmento SUV, especialmente por su versión híbrida. Este lanzamiento busca aumentar la notoriedad de la marca y atraer nuevos clientes que desean ser parte de la estrategia global Renaulution, que apuesta por la innovación, sostenibilidad y diseño.” explicó Claudia Bel, gerenta de marca de Renault.

El nuevo modelo de la marca francesa llega en dos versiones: la Privilege 2.0 Turbo, diseñada para quienes buscan potencia, eficiencia y dinamismo en cada recorrido. Esta versión ofrece acabados premium, conectividad avanzada con tres pantallas digitales de 12.3” y 27 Sistemas de Asistencia al Conductor (ADAS), que garantizan seguridad y confianza en todo momento.

Por otro lado, Renault amplía su gama electrificada con la versión Alpine full Hybrid E-tech. Este SUV logra consumos optimizados y un manejo fluido con transiciones suaves. Además, incorpora un tren motriz híbrido que combina un motor turbo de 1,5 litros con dos propulsores eléctricos, alimentados por una batería de ion-litio de 1,64 kWh y una transmisión híbrida DHT Pro.

Su diseño Esprit Alpine eleva el estilo con acabados exclusivos, detalles deportivos y el respaldo de la innovación híbrida de Renault. Esta versión cuenta con hasta 29 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), sunroof panorámico y optimiza el consumo del combustible teniendo un rendimiento de hasta 63 Km/galón.

“Renault tiene una extensa trayectoria con 120 años de historia en el mercado global, 26 puntos de venta a nivel nacional, y se vienen nuevos lanzamientos en los próximos años que estarán bajo el paraguas de la estrategia Renaulution”, destacó Paulo Barrientos, Marketing Lead de Renault.

New Renault Koleos, piensa en grande

El New Renault Koleos se distingue por su innovador sistema digital compuesto por tres amplias pantallas panorámicas de 12,3″, que brindan una experiencia de conducción totalmente inmersiva. La tercera, exclusiva para el copiloto, incorpora el sistema de entretenimiento Whale con navegador web y acceso a conexión wifi.

Además, el modelo integra una cámara envolvente de 540°, la versión híbrida suma un avanzado Head Up Display, volante calefaccionado con costuras e insignia exclusiva Esprit Alpine y un sistema de sonido Bose con 10 parlantes que ofrecen una experiencia acústica nítida y envolvente.

La versión Privilege está disponible desde $42,990 dólares y la Alpine desde $46,990 dólares. Por lanzamiento pueden encontrar bonos comerciales de hasta $2,000. Ambas se presentan con diferentes opciones de colores como blanco, gris y negro metálico. La Privilege llega además en color cobre mineral y la Alpine en gris satinado.

Para obtener más información los clientes pueden visitar www.renault.pe o acercarse a cualquier tienda autorizada de la marca a nivel nacional.