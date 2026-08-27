El tenis tiene un GOAT y su nombre es Novak Djokovic. El deportista serbio que rompió todos los récords del tenis estrena documental y la producción estará disponible, a partir del jueves 20, para los usuarios del servicio de televisión satelital de DIRECTV y de la plataforma de streaming y TV en vivo DGO con acceso a Prime Video.

NOVAK DJOKOVIC: The Wolf in Winter, dirigido por el ganador del Emmy, Jason Hehir (The Last Dance), presenta un revelador retrato del deportista con más títulos de Grand Slam de la historia. Su extraordinaria carrera se relata lejos de las canchas y los reflectores, centrándose en su figura humana, su impulso para evolucionar y las batallas emocionales y sacrificios que afrontó fuera del campo de juego.

La producción cuenta con el testimonio de su círculo más íntimo, incluyendo a su esposa Jelena y colegas de Nole como Rafael Nadal, Andre Agassi, Pete Sampras, Boris Becker y Jim Courier que revelan la faceta más personal del único tenista en permanecer 428 semanas como número uno del mundo.

Más historias que inspiran para disfrutar en streaming

Otros impactantes retratos de deportistas que marcaron hitos están disponibles en streaming y DGO ofrece diversas opciones de suscripción dentro de las cuales incluye el acceso a los contenidos de entretenimiento de reconocidas plataformas.

Una de las grandes alternativas es el Plan Streaming, que permite a los usuarios disfrutar de canales de TV en vivo; transmisiones y coberturas exclusivas de eventos deportivos con la señal DSPORTS, y películas, series, documentales y lo mejor del catálogo de las aplicaciones de DGO, Prime Video y Disney+.

Grandes deportistas en la pantalla:

* Haaland: The Big decision

La figura noruega que brilló en la última copa del mundo repasa su camino hacia su exitosa etapa con el Manchester City. Habla sobre relación con el Pep Guardiola y la presión mediática a la que se enfrenta en su día a día. Disponible en DGO

• Thibaut Courtois, la vuelta del N°1

En 2023 el arquero belga sufrió una grave lesión que lo alejó de las canchas. La producción de 4 episodios refleja los sacrificios y desafíos de un jugador de élite para volver al fútbol en su máximo nivel. Disponible en DGO

•Guga por Kuerten

La carrera del tenista brasileño que llegó a ser el número 1 del mundo es contada en un documental de 5 episodios. Un repaso desde sus humildes inicios, la temprana muerte de su padre y su emotivo retiro en 2008. Disponible para clientes de DGO con acceso a Disney+.

• In the Arena: Serena Williams

Esta docuserie nominada al Emmy sigue la impactante carrera de la tenista estadounidense teniendo en cuenta momentos claves de su vida: desde su primer triunfo en un Grand Slam a los 17 años hasta su retiro en 2022. Disponible para clientes de DGO con acceso a Disney+.

•Federer, los últimos 12 días

El capítulo final de la carrera del tenista suizo en un film registrado con una cámara de video casera. Dirigido por Asif Kapadia, la producción incluye la participación de la familia y los 3 principales rivales de Roger Federer: Novak Djokovic, Rafael Nadal y Andy Murray. Disponible para clientes de DIRECTV y DGO con acceso a Prime Video.