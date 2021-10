A casi dos meses de su quinto lugar en skate, en Tokio 2020, Ángelo Caro recientemente estuvo en Chiclayo –su ciudad natal– para la reinauguración de un moderno skatepark. Pese al trajín, nuestro deportista olímpico se dio tiempo para contarnos cómo será su plan de preparación con miras a París 2024 y también cómo cambió su vida tras los últimos Juegos Olímpicos. Asimismo, reveló anécdotas y cosas curiosas que quizás no sabías de su vida. Aquí la entrevista…

Tras casi dos meses de tu quinto lugar en Tokio 2020, ¿eres consciente de tu gran logro?

Sí, y me doy cuenta con el cariño de la gente, los mensajes, cuando me encuentro con un skater y me felicita. Más que el quinto puesto, me pone feliz el haber traído orgullo para el país y también motivación para los chicos que buscan cumplir sus sueños.

¿Te cambió la vida?

Mejoró. Siempre he querido superarme a mí mismo. Más gente se unió a mi mundo, a compartir mi pasión por el skate. Muchas veces me piden foto en un centro comercial o en la calle. Sentir el aprecio de las personas, me motiva. Y tengo una anécdota también…

Cuéntala…

Cuando llegué de Tokio, tenía el pelo pintado de rubio y me pedían fotos. A las horas me fui a una barbería y me lo pinté de negro. Salí, y nadie me pedía foto, ni me reconocían. Tuve que pintármelo de nuevo y así lo mantengo hasta ahora (risas).

¿Cuántas horas le dedicas al skate?

Con la Federación entrenamos los lunes, miércoles y viernes, de 8:00 am a 1:00 pm. Por parte mía también entreno. Sumando todo son alrededor de cinco horas al día, seis veces por semana.

¿Por qué muchos chicos que practican skate a veces son mal vistos por la sociedad?

El skate siempre pasó por muchos prejuicios. Y mucha gente al no conocer el deporte tenía otro concepto. El skate es profesional, pero también hay algunos que lo hacen por afición. Incluso, ahora es deporte olímpico. Hace tiempo me llamaban hasta vago (risas). Mucha gente conoció el skate a través de Tokio 2020. Y ese era mi objetivo, también promover el futuro. Por ejemplo, que las autoridades hagan más skateparks en todo el país.

¿Cuál es tu rutina física para el skate?

Con la Federación, entrenamos la parte física y técnica. Muy aparte tengo mi nutricionista y una coach deportiva, donde entreno la mente. Básicamente trabajo mucha potencia, equilibrio, estabilidad. En la parte técnica, los trucos, las pasadas.

Faltan tres años para Paris 2024, ¿cómo será tu preparación para llegar al mejor nivel?

Voy a viajar a Madrid (España) para un evento internacional. Luego a Estados Unidos, y eso lo usaré como base de preparación para los Panamericanos que se disputan en noviembre. Estoy entrenando duro, para dar un mejor papel en este tipo de eventos.

Si quedaste entre los cinco primeros en Tokio 2020 con solo 21 años, ¿en París sientes que la medalla es una gran chance?

En Tokio estuvo cerca de la medalla. Eso me hace pensar que soy capaz, y me quedé con las ganas de colgármela. Sé que en París, voy a alcanzar ese podio, dando el 200% de mí.

Coméntanos sobre la campaña Impossible Is Nothing de Adidas…

Yo siempre decía “nada es imposible”, desde pequeño. Y me enorgullece que cuenten conmigo para actividades, como reinagurar un skatepark en Monsefú (Chiclayo). La gente estuvo feliz. Este tipo de cosas hace que se motiven. Esta campaña es clave, porque sé que hay mucho talento en el país, y saldrán nuevos valores. Siempre le digo a la gente que sueñe ¬porque es gratis.

