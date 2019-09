Argentina vs. España: se enfrentan en la final del Mundial de Básquet 2019

Argentina vs. España EN VIVO juegan EN DIRECTO ONLINE vía DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública, DAZN y Cuatro por la final del Mundial de básquet China 2019 desde el coliseo Wukesong Sport Center de Beijing. Este partido será este domingo a partir de las 7:00 a.m. (hora peruana). No te pierdas todas las incidencias de este partidazo entre dos potencias de este deporte.

Luego de 15 días de intensa competencia, las selecciones de Argentina y España disputarán el título del Mundial China 2019 en un partido que será emocionante de principio a fin y donde los errores que se comentan pueden terminar pasándole factura a cualquiera de los entrenadores.

Argentina vs. España: aquí se jugará la final del Mundial de Básquet China 2019



Perú 7:00 a.m. | DirecTV Sports

Argentina 9:00 a.m. | TyC Sports

España 2:00 p.m. | Cuatro y Dazn

México 7:00 a.m.

Ecuador 7:00 a.m.

Colombia 7:00 a.m.

Bolivia 8:00 a.m.

Chile 8:00 a.m.

Paraguay 8:00 a.m.

Venezuela 9:00 a.m.

Brasil 9:00 a.m.

Uruguay 9:00 a.m.

Argentina y España vuelven a verse en una etapa decisiva en un partido que se ha convertido en un clásico en los últimos 15 años pero donde la paternidad es para los ibéricos que se han alzado 14 triunfos contra uno solo de los albicelestes.

La única alegría de Argentina desde 2004 se dio en el Mundial de Turquía 2010 cuando el cuadro sudamericano ganó la definición por el quinto lugar en una especie de revancha consuelo por lo sucedido cuatro años atrás, también en el Mundial, pero de Japón en 2006, cuando la 'Roja' eliminó a los 'Gigantes' por 76-75 con un lanzamiento de Andrés Nocioni que no logró entrar.

Ni siquiera en Atenas 2004 Argentina pudo imponerse a España. En esos históricos Juegos Olímpicos que la albiceleste se colgó la medalla de oro, la selección europea fue la única que le amargó el camino al derrotarlo en la fase de grupos.

A cambiar la historia



Pero en Argentina están acostumbrados a las hazañas y cuando muchos ni siquiera se imaginaban al equipo de Luis Scola entre los cuatro mejores, están en la final, invictos y en franco ascenso. Pero España también llega embalada.

La selección europea ha ido de menos a más, siendo los choques de segunda fase sus verdaderas pruebas de fuego ante Italia y Serbia. Las superó mostrando su mejor juego y llegó hasta la final arrasando a Polonia y sufriendo en la prórroga contra una durísima Australia.

Pero es una final. No hay peros que valgan y solo uno se podrá llevar el triunfo, el título, la gloria. Que empiece el show.

Argentina: el camino a la final del Mundial China 2019



1ra fase

95-69 Corea del Sur

94-81 Nigeria

69-61 Rusia



2da fase

87-67 Venezuela

91-65 Polonia



Cuartos de final

97-87 Serbia



Semifinal

80-66 Francia

España: el camino a la final del Mundial China 2019



1ra fase

101-62 Túnez

73-63 Puerto Rico

73-65 Irán



2da fase

67-60 Italia

81-69 Serbia



Cuartos de final

90-78 Polonia



Semifinal

95-88 Australia

