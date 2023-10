La nueva temporada de la NBA está en el horizonte y son muchos los aficionados que están pendientes de las fechas y los duelo que se jugarán próximamente. Cada vez falta menos para que arranque la fase regular de la campaña 2023-24 y los Denver Nuggets de Nikola Jokic defiendan su condición de campeones, pero no será nada sencillo, pues los rivales buscarán arrebatarle la corona a como dé lugar. A continuación, te contamos cuándo inicia, qué partidos se disputarán y en qué canales se podrán ver. No te lo pierdas.

Los Nuggets obtuvieron su primer campeonato de su historia el pasado mes de junio, tras vencer en la gran final de la NBA a Miami Heat, por un resultado de 4-1. La liga americana de baloncesto ya publicó el calendario de la nueva temporada, la hoja de ruta que iniciará a partir de esta semana. Revisa todos los detalles del torneo en esta nota de Depor.

¿Cuándo empieza la NBA 2023-24?

Atención. La fase regular de la NBA 2023-24 está programada para iniciar este martes 24 de octubre. Justamente, el primer partido será entre Denver Nuggets y Los Angeles Lakers, que se disputará ese día desde las 6:30 p.m. (hora peruana). Mientras que a las 9:00 p.m. (hora peruana) jugarán los Golden State Warrios y Phoenix Suns.

El martes 25 de octubre continuará la acción con los siguientes partidos: Charlotte Hornets vs. Atlanta Hawks; Indiana Pacers vs. Washington Wizards; Orlando Magic vs. Houston Rockets; New York Knicks vs. Boston Celtics; Brooklyn Nets vs. Cleveland Cavaliers; Toronto Raptors vs. Minnesota Timberwolves; Miami Heat vs. Detroit Pistons; Memphis Grizzlies vs. New Orleans Pelicans; Chicago Bulls vs. Oklahoma City Thunder; Utah Jazz vs. Sacramento Kings; San Antonio Spurs vs. Dallas Mavericks y Los Angeles Clippers vs. Portland Trail Blazers.

De acuerdo con el calendario oficial, el próximo 3 de noviembre iniciará el torneo de mitad de temporada que se incluye este año. Luego, el 7 de diciembre se disputarán las semifinales del torneo de mitad de temporada; mientras que el 9 de diciembre será la final. Ya en 2024, del 16 al 18 de febrero será el fin de semana del All Star. Por último, el 14 de abril será el final de la temporada regular.

¿Dónde ver la NBA 2023-24?

Atención. La fase regular se podrá ver a través de una suscripción por el canal oficial de la NBA mediante su NBA League Pass, plataforma streaming oficial de la liga. Asimismo, señales como ESPN y Star Plus pasarán algunos juegos relevantes de las jornadas del campeonato. Recuerda que en Depor también te traemos la transmisión e incidencias de los partidos.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR