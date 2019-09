Argentina vs España: ¿cómo seguir EN DIRECTO y ONLINE final del Mundial de Básquet China 2019?

[SEGUIR AQUÍ] Argentina vs. España EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por la final del mundial de Básquet China 2019: horarios y canales para VER TRANSMISIÓN GRATIS este domingo 15 de septiembre (7:00 am) vía DirecTV Sports, TyC Sports, TV Pública y Cuatro desde el Wukesong Sport Center de Beijing en China.



Argentina vs España: horarios en el mundo de la final del Mundial de Básquet 2019



-Costa Rica - 6:00 a.m.

-El Salvador - 6:00 a.m.

-Guatemala - 6:00 a.m.

-Nicaragua - 6:00 a.m.

-Colombia - 7:00 a.m.

-Ecuador - 7:00 a.m.

-Panamá - 7:00 a.m.

-Perú - 7:00 a.m.

-Estados Unidos - Chicago: 7:00 a.m. (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

-Bolivia - 8:00 a.m.

-Chile - 8:00 a.m.

-Paraguay - 8:00 a.m.

-Venezuela - 8:00 a.m.

-Argentina - 9:00 a.m.

-Brasil - 9:00 a.m.

-Uruguay - 9:00 a.m.

-Reino Unido 14:00 pm

-España 15:00 p.m.

-Alemania 15:00 p.m.

-Francia 15:00 p.m.

-Italia 15:00 p.m.

-China 21:00 p.m.

España, que sobrevivió en una épica batalla con dos prórrogas ante Australia (95-88), y Argentina, muy superior a Francia (80-66), se clasificaron para la final del Mundial de básquetbol, este viernes en Pekín, y jugarán el domingo por el título.



Con leyendas de la NBA como Kobe Bryant, Chris Bosh y el icono argentino Manu Ginobili en la primera fila, el Wukesong Sport Center vivió una espectacular jornada, especialmente en su primer pase, cuando Australia y España llevaron a los 50 minutos de juego, con dos prolongaciones, su agónica pelea.



Salvo en el arranque, Australia fue por delante durante prácticamente todo el choque, pero España ajustó su defensa en la recta final y se aprovechó del despertar ofensivo de Marc Gasol (33 puntos, 29 en la segunda parte) para llevarse el duelo. Jugará por su segundo título mundial tras el logrado en Japón-2006.



Invicta en China-2019, como Argentina, España vivió una tarde de sufrimiento total, sobreviviendo a su escaso acierto en la primera parte para finalmente ofrecer una lección de experiencia, coraje y sangre fría.



FUENTE: AFP