Argentina vs. Francia: fecha, horarios y canales de las semifinales del Mundial de Básquet

Argentina vs Francia EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE vía DirecTV Sports, TV Pública y TyC Sports: juegan por las semifinales del Mundial de Básquet de la FIBA desde China. Conoce los horarios y canales del partido.

El enfrentamiento entre Argentina y Francia se llevará a cabo este viernes 13 de setiembre en el Wukesong Arena de Pekin desde las 7:00 am (hora peruana) o desde las 9:00 am en suelo argentino. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports (611) y TyC Sports. También se podrá ver a través de Mitele.es y por DAZN.



El conjunto albiceleste llega a la fase de 'semis' tras vencer por 97-87 al equipo serbio, uno de los favoritos a levantar el título mundial. Además, el capitán argentino Luis Scola ha venido demostrado un bueno juego, al igual que Facundo Campazzo y Gabriel Deck.



Por el otro lado, los franceses dieron el golpe al eliminar a Estados Unidos, vigente triple campeón olímpico y doble campeón mundial. Los norteamericanos no pudieron con 'Les Bleus' y cayeron por 89-79.



"Desde el inicio de la competición hemos dicho que vinimos aquí (a China) para ganar. Cometimos un gran error en el Mundial del 2014 tras el partido ante España (victoria en cuartos de final y una derrota ante Serbia en semifinales). No queremos que se repita", avisó el escolta de los Orlando Magic Evan Fournier a AFP, pensando en continuar por el buen camino ante los argentinos.



Pero además de Fournier, la otra gran estrella de los galos es el pívot de los Utah Jazz Rudy Gobert. Quien también declaró sobre el juego contra Argentina fue el técnico francés Vincent Collet. "Paradójicamente, puede que sea un partido más complicado que el de esta noche. Tenemos que prepararnos lo mejor posible y tenemos poco tiempo para hacerlo", dijo.



Argentina vs. Francia: horarios para Latinoamérica

-Costa Rica - 6:00 a.m.

-El Salvador - 6:00 a.m.

-Guatemala - 6:00 a.m.

-Nicaragua - 6:00 a.m.

-Colombia - 7:00 a.m.

-Ecuador - 7:00 a.m.

-Panamá - 7:00 a.m.

-Perú - 7:00 a.m.

-Estados Unidos - Chicago: 7:00 a.m. (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

-Bolivia - 8:00 a.m.

-Chile - 8:00 a.m.

-Paraguay - 8:00 a.m.

-Venezuela - 8:00 a.m.

-Argentina - 9:00 a.m.

-Brasil - 9:00 a.m.

-Uruguay - 9:00 a.m.

-Reino Unido 14:00 pm

-España 15:00 p.m.

-Alemania 15:00 p.m.

-Francia 15:00 p.m.

-Italia 15:00 p.m.

-China 21:00 p.m.

