Argentina vs. Polonia EN VIVO: juegan por el Mundial de Básquet desde China

Argentina vs. Polonia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por el Grupo I de la segunda fase del Mundial de básquet de la FIBA China 2019 que se disputará este domingo 8 de septiembre, desde las 7:00 a.m. (hora peruana) en el Foshan International Sports and Cultural Center.

La transmisión del juego estará a cargo de DirecTV para los residentes en Perú, mientras que TV Pública y TyC Sports también reproducirán las acciones en territorio argentino. Sigue las estadísticas y todas las incidencias del minuto a minuto.

Argentina vs. Polonia | Horarios del partido:



07:00 horas - Perú, México, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

08:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

09:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

13:00 horas - Reino Unido

14:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

20:00 horas - China

La selección de Argentina de baloncesto derrotó el reciente viernes por 87-67 a Venezuela en el inicio de la segunda fase de grupos del Mundial de baloncesto, con lo que aseguró el pasaje a cuartos de final del torneo que se disputa en China con una campaña perfecta. Por su parte, Polonia se impuso por 79-74 a Rusia.



El alero del Real Madrid Gabriel Deck fue la gran figura del partido para los argentinos, con un registro de 25 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias.

Precisamente Deck sufrió un golpe en la costilla flotante izquierda, terminó con mucho dolor y se le diagnosticó una contusión muscular Grado 1, aunque eso no será impedimento para que pueda estar a disposición del entrenador frente a Polonia.

Es preciso señalar que el ganador del Grupo I, ya sea Argentina o Polonia, se enfrentará a España o Serbia, los clasificados de la serie J.

"Todos los rivales van a ser duros y pensar que íbamos a ganar todos por 20, es equivocado. Estamos con la cabeza en nosotros, tampoco tenemos tiempo en pensar en rivales que van más allá que el de mañana", indicó en la previa el jugador argentino, Marcos Delía.

Con información de Reuters

►Khabib venció a Poirier en desde Abu Dhabi y se coronó campeón de peso ligero de UFC



► ¡Nadie lo puede vencer! Khabib Nurmagomedov se coronó en el UFC 242 que se celebró en Abu Dhabi



► ¡Un ruso imparable! Khabib derrotó a Poirier en el UFC 242 y se convirtió en campeón absoluto del peso ligero



► ¡Sintió la pegada! Dustin Poirier conectó tremendo derechazo que hizo retroceder a Khabib en el UFC 242 [VIDEO]