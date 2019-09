Argentina vs. Rusia: fecha, hora y canal del partido para definir al líder del Grupo B en el Mundial de Básquet

Argentina vs Rusia EN VIVO y EN DIRECTO vía DirecTV Sports: fecha, horarios y canales del partido para definir al líder del Grupo B del Mundial de Básquet , que se disputa en China.

El partido se llevará a cabo este miércoles 4 de setiembre en el Gimnasio Wuhan desde las 7:30 am (hora peruana). La transmisión para toda América Latina estará a cargo de DirecTV Sports (611). También se podrá ver por las plataformas de Mitele.es y por DAZN.

El conjunto albiceleste llega a este partido tras un gran debut ante Corea del Sur a quien venció por 95–69. En su segundo juego, ante Nigeria, sufrió más de lo debido, pero finalmente se quedó con la victoria al ganar por 94-81.

"Sabíamos que el partido (clave por la clasificación) era hoy ante Nigeria. Poder manejar la ansiedad y la presión fueron las llaves de nuestra victoria. Ahora se viene Rusia y tenemos que tratar de enfocarnos de nuevo porque queremos terminar primeros del grupo", señaló en rueda de prensa el alero Patricio Garino.

Además, no hay ningún lesionado en el cuadro argentino y, por si fuera poco, están felices y motivados pues el lunes el ala-pívot Luis Scola se convirtió en el segundo máximo anotador en la historia de los mundiales.

Por su parte, el equipo ruso, dirigido por Sergey Bazarevich, llega con algunas dudas. En su primer enfrentamiento contra Nigeria ganaron por poca diferencia: 82–77; y ante Corea del Sur recién definieron el partido en los últimos diez minutos (87-73).

Argentina vs. Rusia: horarios del partido en el Mundial de Básquet

Costa Rica - 6:30 a.m.

El Salvador - 6:30 a.m.

Guatemala - 6:30 a.m.

Nicaragua - 6:30 a.m.

Colombia - 7:30 a.m.

Ecuador - 7:30 a.m.

Panamá - 7:30 a.m.

Perú - 7:30 a.m.

Bolivia - 8:30 a.m.

Chile - 8:30 a.m.

Paraguay - 8:30 a.m.

Venezuela - 8:30 a.m.

Argentina - 9:30 a.m.

Brasil - 9:30 a.m.

Uruguay - 9:30 a.m.



► WWE SmackDown: sigue el show azul con los combates de cuartos de final del torneo King of the Ring



► ¡En el Raw del Square Garden! Stone Cold será el moderador en la firma del contrato por el título universal



► Argentina vs. Rusia EN VIVO: chocan para definir al líder del Grupo B en el Mundial de Básquet



► ¡En la cima! Esloveno Primoz Roglic ganó la Etapa 10 de la Vuelta a España 2019 y es el nuevo líder de la carrera