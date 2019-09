Argentina vs. Serbia: fecha, hora y canal del partido por los cuartos de final del Mundial FIBA de Básquet

Los cuartos de final arrancan en la Copa Mundial de Básquet FIBA 2019 , que se disputa en China. Los argentinos -únicos de Sudamérica que se mantienen con vida- serán los primeros en jugar en esta fase y lo harán contra los serbios.

El partido entre Argentina y Serbia se realizará este martes 10 de setiembre en el Dongguan Arena, cuya capacidad es de dieciséis mil espectadores. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports (611) y TyC Sports desde las 6:00 am (hora peruana). También se podrá ver por las plataformas de Mitele.es y por DAZN.

El conjunto albiceleste llega invicto a este enfrentamiento. En la fase de grupos no perdió ningún partido: derrotó a Rusia, Nigeria y Corea del Sur, y terminó primero en su serie. Luego, en la segunda ronda, venció a Venezuela (87–67) y a Polonia (65–91), también ubicándose en lo más alto de la tabla de su grupo.

Además, los argentinos han recibido una increíble noticia: ya están clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y sería la quinta vez consecutiva que lo logran. Sus mejores participaciones fueron en Atenas 2004, en donde se colgaron el oro, y en Pekín 2008, donde se llevaron el bronce.

¿Y cómo fue que consiguieron su boleto al evento olímpico? Fue gracias a la derrota de Brasil ante Estados Unidos. Y es que este Mundial dará dos cupos para Tokio 2020 a dos países de América, los que queden mejor posicionados en el torneo, y esos fueron Argentina y el país del Tio Sam.



En tanto, los serbios llegan a este partido con una sola derrota en la segunda ronda: quedaron invictos en su serie, pero en la siguiente fase cayeron ante España. De todas maneras, se viene un partidazo ante el equipo albiceleste.

Argentina vs. Serbia: horarios del partido en el Mundial de Básquet

-Costa Rica - 5:00 a.m.

-El Salvador - 5:00 a.m.

-Guatemala - 5:00 a.m.

-Nicaragua - 5:00 a.m.

-Colombia - 6:00 a.m.

-Ecuador - 6:00 a.m.

-Panamá - 6:00 a.m.

-Perú - 6:00 a.m.

-Estados Unidos - Chicago: 6:00 a.m. (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

-Bolivia - 7:00 a.m.

-Chile - 7:00 a.m.

-Paraguay - 7:00 a.m.

-Venezuela - 7:00 a.m.

-Argentina - 8:00 a.m.

-Brasil - 8:00 a.m.

-Uruguay - 8:00 a.m.

-Reino Unido 13:00 pm

-España 14:00 p.m.

-Alemania 14:00 p.m.

-Francia 14:00 p.m.

-Italia 14:00 p.m.

-China 20:00 p.m.



