Basquetbol en silla de ruedas en Parapanamericanos Lima 2019: sigue el debut de Perú desde la Videna

Basquetbol en silla de ruedas en los Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este sábado 24 de agosto desde el Plideportivo número 1 de la Videna de San Luis a partir de las 8:00 am. (hora peruana) sigue el debut de la selección peruana en esta disciplina para deportiva a través de la señal de Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana y el streamign de ESPN.

El basquetbol en silla de ruedas debuta en los Parapanamericanos presentante este para deporte que es una adaptación del juego convencional para personas sin discapacidad, con las mismas reglas, pero con la diferencia que todos los jugadores deben estar en silla de ruedas. En este deporte no hay empatez, en caso haya igualdad al final del partido, se jugarán tiempos extra de 5 minutos hasta que haya un ganador.

Basquetbol en silla de ruedas en los Parapanamericanos Lima 2019 | horas en el mundo



Perú 8:00 am. | Latina, TV Perú, Movistar TV 19, Panamericana, ESPN (Streaming)

México 8:00 am. |

Ecuador 8:00 am. |

Colombia 8:00 am. |

Bolivia 9:00 am. |

Chile 9:00 am. |

Paraguay 9:00 am. |

Venezuela 9:00 am. |

Brasil 10:00 am. |

Argentina 10:00 am. |

Uruguay 10:00 am. |

España 3:00 pm. |

Estados Unidos, último ganador de basquetbol en los Juegos Parapanamericanos, Argentina, reciente campeón sudamericano de la categoría, Canadá, segundo de Norteamérica en este para deporte y Brasil, son los favoritos a subirse al podio en los Parapanamericanos Lima 2019.

Pero detrás de ellos viene el anfitrión Perú que espera dar la sorpresa en el certamen. La selección bicolor viene de ubicarse quinta en el último campeonato sudamericano y espera mejorar su ubicación en el torneo continental, pero esta vez a nivel regional y con grandes potencias en este para deporte.

El team Perú de basquetbol en silla de ruedas está integrado por: Marco Alvarado, Richard Bonnet, Jose Calvera, Juan Carita, Clifford Celis, Melving Llanos, Nicolas Palomino, Jesus Ríos, Yony Sagua, Alonso Salcedo, Julio Torres y Jhony Zapata.

Basquetbol en silla de ruedas en los Parapanamericanos Lima 2019 | Rol de partidos de este sábado 24 de agosto

Lugar: Videna de San Luis



Masculino



Grupo B



Estados Unidos vs. Puerto Rico

Hora: 8:00 am.



Perú vs. Brasil

Hora: 6:30 pm.



Femenino



Grupo B



Estados Unidos vs. Chile

Hora: 10:15 am.



Perú vs. Brasil

Hora: 8:45 pm,.



Grupo A



Canadá vs. Colombia

Hora. 12:30 pm.



México vs. Argentina

Hora: 4:15 pm.

Basquetbol en silla de ruedas en los Parapanamericanos Lima 2019 | Precio de entradas



Regluar - A - S/. 10

Menores de 18 - A - S/. 5

Adulto mayor - A - S/. 5

Asiento de Silla de Ruedas - S/. 5

Acompañante de asiento de silla de ruedas - S/. 5

Basquetbol en silla de ruedas en los Parapanamericanos Lima 2019 | Mapa del evento de este sábado 24 de agosto