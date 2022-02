Imposible perdértelo. BTS es una las bandas más influyentes y reconocidas de la historia de la industria musical, la cual estará presente en el evento más importante de la NFL. Y es que el Super Bowl LVI 2022 no solo contará con la presentación de artistas del hip hop y rap, sino también con la presencia de lo surcoreanos. Además de ver la gran final entre Bengals vs Rams, el esperado show del medio tiempo traerá muchas sorpresas, y la ‘boyband’ formará para de ello.

Como bien sabemos, los populares chicos de Bangtan son el rostro de distintas marcas y han protagonizado varios anuncios publicitarios. Su última colaboración fue con Samsung, y en esta ocasión, el mundo entero, podrá visualizar la nueva campaña protagonizada por la banda k-pop en asociación con la reconocida empresa surcoreana.

Fue el 9 de febrero, donde Samsung dio a conocer el nuevo spot donde se muestran a los integrantes de BTS abogando por un planeta más limpio, mientras promocionan los nuevos dispositivos ecológicos que lanzará la compañía. El video tiene una duración de dos minutos y dejó un gran mensaje al mundo, el cual miles de personas podrán verlo en el Supertazón.

Super Bowl 2022 LVI: horarios del evento

Perú: 6:30 p.m.

6:30 p.m. México: 7:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Venezuela : 7:30 p.m.

7:30 p.m. Paraguay: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Brasil : 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estados Unidos: 6:30 p.m. (Miami)

Es necesario mencionar que en el video se pueden observar guiños del famoso videoclip “Subterranean Homesick Blues”, de Bob Dylan, el cual también formará parte en la promoción de la campaña “Galaxy For The Planet”. RM, Suga, J-Hope, Jin, V, Jimin y Jungkook aparecen con carteles dejando un gran mensaje para la sociedad.

“Let’s work together for a better future (Trabajemos juntos por un futuro mejor)”, es el mensaje que muestra el comercial de Samsung. Cabe resaltar que anteriormente el grupo surcoreano ya apareció en el evento, pero a través de la transmisión “Dynamite”, como fondo musical durante los premios de la NFL.

¿Quiénes son los artistas que estarán en el Half Time Show?

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blinge y Kendrick Lamar se presentarán en el escenario del halftime que se instalará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, considerado el escenario más grande y uno de los más vistos alrededor del mundo de forma simultánea.

En conjunto, las eminencias del rap cuentan con 22 álbumes número uno en los Billboard y combinados han ganado un total de 44 premios Grammy; Eminem es el cantante con más premios en su haber con 15; Kendrick, 13; Mary J. Blige, 9 y Dr. Dre,7. Snoop Dogg no ha ganado ninguna de las 17 veces que ha sido nominado desde 1994 hasta 2016.

Super Bowl LVI 2022: ¿dónde se llevará a cabo el evento?

