Hace unos días, la alarma del coronavirus llegó a Colombia, y no necesariamente porque el virus estaba en su país, sino porque uno de sus destacados deportistas habría sido contagiado con la enfermedad. Desde Emiratos Árabes Unidos, se dio la noticia de que el ciclista Fernando Gaviria sería uno de los afectados.

Gaviria estaba en Emiratos Árabes como parte de la carrera de ciclismo que se celebra en dicho país. Sin embargo, el brote del coronavirus, la competencia se canceló faltando poco para su final.

En un comunicado por el Ministerio de Salud de los Emiratos Árabes Unidos, se confirmó que dos rusos, dos italianos, un alemán y un colombiano eran los nuevos infectados por el coronavirus en la carrera. Ellos se sumaban a los dos casos previos asociados al Tour.

Dese ese momento, desde Colombia, se especuló con que Fernando Gaviria sería el contagiado por el coronavirus. Y es que solo tres equipos estaban puestos en cuarentena, UAE Team Emirates, Gazprom RusVELO, Cofidis y Groupama.

El único colombiano en esas escuadras era Fernando Gaviria, uno de los mejores sprinters de la actualidad. La incertidumbre también llegó a la familia del colombiano, pues su padre aseguró no saber nada.

“Nosotros no tenemos comunicación de nada. No hemos tenido ningún contacto, Estamos a la espera, no hemos hablado con él”, dijo su padre.

La alarma se encendió luego de que la embajada de Colombia en Emiratos Árabes confirmara el positivo del ciclista. Sin embargo, luego de la posible filtración, la Cancillería emitió un comunicado en el que señaló que no revelería el nombre del contagiado por la ley de protección de datos personales.

Hasta el momento, solo se sabe que Fernando Gaviria está en cuarentena en Emiratos Árabes Unidos. Y según versiones, ya comenzó con el tratamiento hace varios días.

TE PUEDE INTERESAR