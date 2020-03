El Covid-19 ha puesto en jaque al mundo entero, por lo que muchos países han adoptado medidas extremas para tratar de frenar la expansión del nuevo coronavirus. Ecuador es uno de ellos y su presidente, Lenín Moreno, ha manado a su población a quarentena. Sin embargo, hay algunas personas que no obedecen y han salido a la calle; incluso, a surfear.

Álvaro Malpartida, hermano de la boxeadora y campeona mundial Kina Malpartida, es un claro ejemplo. El tablista peruano decidió no respetar el periodo de cuarentena y salió a sortear las olas en las playas ecuatorianas. Pero fue detenido por la policía del lugar.

“Estamos aquí en Montañita. Ya no se metan más al mar. Yo personalmente nunca más lo voy a hacer”, dijo Álvaro en un video que se difundió en redes sociales. Los otros tablistas que estaban con él también dieron mensajes similares. Todo indica que las autoridades los obligaron a grabar este video a modo de lección.

No obstante, el hecho de que un grupo de surfistas haya desobedecido las órdenes del Gobierno ha causado el malestar de sus ciudadanos. “Ver ese video de los tablistas en Montañita me indigna mucho. Quiero estar con mi madre y no puedo. Estoy siendo fuerte pero me molesta que un grupo de desadaptados sigan sus vidas como si nada, sin empatía y sin importar a quién contagian”, escribió una usuaria identificada como Pan Ocaña. “Gente ignorante”, señaló, por su parte, el usuario Giovanni Naranjo.

