Es claro que el coronavirus viene afectando a todo el mundo, pero Italia ha sufrido más los estragos con la rápida expansión del COVID-19 en su territorio, causando una dramática situación social y sanitaria. Y en medio de ese momento, la labor de voluntarios es fundamental, como la del deportista Maxime Mbanda.

Mbanda, figura de la selección italiana de rugby, trabaja como voluntario para ayudar a personas infectadas por el coronavirus en Parma. Su labor se basa en trasladar personas infectadas, al igual que llevar alimentos, equipos médicos y ropa a los adultos mayores afectados en su localidad.

“Por lo que veo en las salas de enfermedades infecciosas me digo que no puedo estar cansado. Si las personas vieran lo que yo veo en los hospitales no irían a los supermercados ni a correr. Pensarían dos o tres veces antes de salir de sus casas”, confesó Maxime Mbanda, de ascendencia congoleña, a la agencia AFP.

La jornada de Mbanda se extiende hasta por trece horas corridas, también comentó que suele cruzarse con enfermeros que hacen guardia casi por 24 horas. Casos como esos lo motivan para seguir prestando ayuda humanitaria “hasta que ya no pueda más”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado que hasta la fecha en Italia los casos positivos de coronavirus ascienden a 106.128, con 12.443 fallecidos y 15.729 enfermos ya recuperados. Por su cantidad de contagiados, el país europeo está ubicado en el segundo lugar a nivel global, por detrás de Estados Unidos.

Maxime Mbanda cumple como voluntario en medio de los casos de coronavirus en Italia. (Instagram)

TE PUEDE INTERESAR