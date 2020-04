Los deportistas de todo el planeta publican todas las actividades que realizan durante la cuarentena y LeBron James no es la excepción. La estrella de la NBA colgó en Instagram un video grabado con filtros de la conocida red social TikTok.

El jugador de Los Angeles Lakers recreó una fiesta en la sala de su casa. La música de fondo, los brazos extendidos de una multitud, las luces de colores y el deportista en medio de todo ese animado ambiente.

LeBron James se une a la celebración y ensaya unos divertidos pasos de baile que se han convertido en la sensación de las redes sociales. Luego del jolgorio, el alero de los angelinos escribió un mensaje en Instagram.

“¡Prometo que solo hubo otras nueve personas aquí en esta fiesta anoche! ¡Diez si me incluyes en el que me vi obligado a patearlo! Entonces, ¿por qué no entonces?”, compartió ‘The King James’ en la leyenda.

Eso sí, LeBron, como tantas otras celebridades del deporte, está confinado en su hogar con toda su familia. El basquetbolista también se unió al pedido general de todos: ¡Quédense en casa!

LeBron ya entrena

El alero de Los Angeles Lakers reanudó la preparación física la semana pasada, con la ayuda del entrenador de atletismo Mike Mancias en su casa. ‘The King’ quiere recuperar la buena forma física para cuando se reanude la actividad en la NBA.

De otro lado, los angelinos también confirmaron hace unos días que los dos jugadores que dieron positivo al coronavirus, además del resto de su plantilla, están libres de síntomas del virus que desarrolla la enfermedad.

Los Lakers enviaron a todo el equipo a un laboratorio privado de Los Angeles para que los jugadores, cuadro técnico y personal que los acompaña en su preparación y partidos se sometiesen a la prueba del COVID-19.

Con información de EFE

