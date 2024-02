El Super Bowl es uno de los eventos deportivo más importantes del mundo y cada vez falta menos para vivir su edición 2024. La gran final de la National Football League (NFL) enfrentará a los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, quienes dejarán todo en el campo de juego con tal de ganar el título. Patrick Mahomes y los Chiefs buscan convertirse en el primer cuadro que repite como campeón en 19 años y buscan su tercer trofeo en cinco años.

Sin embargo, en la otra esquina se encuentran los San Francisco 49ers. Brock Purdy, el quarterback titular del equipo, ha logrado llevar al cuadro al Super Bowl en apenas su segundo año en la NFL. Cabe mencionar que Purdy comenzó a brillar y a atraer los reflectores de la NFL en un partido contra los Tampa Bay Buccaneers de Brady en diciembre de 2022. Espera darle una estrella a los 49ers este domingo.

¿Cuándo es el Super Bowl 2024?

El Super Bowl 2024 se realizará este domingo domingo 11 de febrero en el Allegiant Stadium, casa de los Raiders de Las Vegas ubicado en Paradise, Nevada. Se trata de la primera vez que este recinto deportivo albergará el partido por el título de la NFL. Ya se han agotado todos los tickets, lo que significa que habrá un marco espectacular.

¿A qué hora inicia el Super Bowl?

El enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers está pactado para iniciar a las 6:30 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Uruguay y Chile comenzará a las 8:30 p.m.; mientras que en México está programado para empezar desde las 5:30 p.m.

Cabe mencionar que en Estados Unidos, el Super Bowl podrá ser visto desde las 6:30 p.m. tiempo del este o 3:30 p.m. tiempo de Las Vegas, lugar en donde se realizará la edición LVIII de la gran final de la NFL. El estadio que albergará el juego de los Chiefs vs. 49ers será el Allegiant Stadium.

¿En qué canales ver el Super Bowl?

En Sudamérica, las señales habilitadas para ver el Super Bowl 2024 son ESPN y Fox Sports. Estos serán los únicos canales disponibles para ver el juego de Kansas City Chiefs vs. San Francisco 49ers en directo. Mientras que en México se podrá ver por Canal 5 Televisa o TV Azteca 7 Deportes en TV abierta o vía ESPN - Fox Sports en señal de cable. Desde Estados Unidos se transmitirá por CBS en TV o vía Paramount+ en streaming.

¿Quién cantará en el Super Bowl 2024?

El protagonista del halftime show será nada más y nada menos que el cantante estadounidense Usher. La NFL y Apple Music confirmaron que el artista de 45 años subirá al escenario y deleitará al público con lo mejor de su repertorio musical. Eso sí, será su segunda aparición, ya que anteriormente había acompañado a Black Eyed Peas en el Super Bowl XLV.

De acuerdo con los medios internacionales, Usher cantaría hits como ‘U Got It Bad’, ‘Burn’, ‘OMG’, ‘My Boo’, ‘Love In This Club’, ‘U Remind Me’. Quizás, en esta presentación pueda interpretar algunos temas de su última producción, ‘Coming Home’.





