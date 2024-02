Este miércoles 7 de febrero, los Curazao Suns chocan con los Criollos de Caguas de Puerto Rico por la Serie del Caribe 2024. El encuentro está programado para comenzar a las 9:30 a.m. (hora del Centro de México) y las 10:30 a.m. (ET). La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de ESPN Deportes y ESPN+. Mantente informado sobre todos los detalles y eventos emocionantes de este juego.

Puerto Rico enfrenta a Curazao por la Serie del Caribe 2024. (Video: @CriollosCaguas)