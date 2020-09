Daniella Rosas: “Espero con ansias el momento de competir porque eso me obliga a superarme”

La imagen de la surfista Daniella Rosas, que tenemos la mayoría de peruanos que siguieron los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019, es aquella que sale triunfante sobre las olas de Punta Rocas golpeándose el pecho. Había ganado la medalla de oro y el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Daniella Rosas pertenece al Programa de Apoyo al Deportista (PAD) y el Programa Vamos con Tokio del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y ha regresado a los entrenamientos bajo la atenta mirada de su entrenador Luis Eduardo Escudero.

Ella no ha vuelto a competir desde que se inició la pandemia y el aislamiento social. “Para mí el mar lo es todo, es mi vida, entreno duro y competir es la motivación más grande que tengo. No te imaginas lo que es sentir el mar, por eso entreno todos los días para que, cuando pase esto, estar lista”, nos dice Daniella.

“Si tú me preguntas por competir, te diré que es una sensación especial e increíble. A mí me encanta competir porque quiero ser siempre la mejor. Yo siento mucha energía y adrenalina cuando compito porque eso me obliga a superarme, ser más fuerte y buscar ser más grande en este deporte”, agregó nuestra joven surfista de 18 años.

“Cuando regrese el momento de competir, creo que será una sensación inigualable. Te quitaron las ganas de entrar al mar, pero luego te la devuelven, eso sí será increíble. Creo que ese momento será el mejor de mi vida. Cuando sucede una competencia pasan miles de cosas por tu cabeza y nuestro cuerpo. Tienes que tener mucha fuerza mental porque en ese momento, ponemos a prueba nuestro nivel de competencia”, agrega, Daniella.