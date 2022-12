Deyvid Tuesta ganó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Asunción 2022. Nuestro deportista de skateboarding tiene 20 años y desde los 11 años de edad tiene como compañero el skate, persiguiendo los sueños de lograr medallas para nuestro país en todos los eventos internacionales que vienen.

“Al principio, practicar skate fue muy duro porque mi madre no tenía plata para comprarme un skate. No teníamos recursos económicos y aparte que muchos vecinos lo veían mal, no les gustaba. Pero igual eso no me impidió para seguir adelante con mis sueños, estos sueños que alienta el Comité Olímpico Peruano con su apoyo”, nos dice Deyvid.

“Soy de Los Olivos, recuerdo mucho cuando mi hermano me enseñaba los trucos en el skate, así empezó mi pasión por este deporte. Recuerdo que mi madre no tenía recursos económicos para comprarme un skate y yo iba a la Municipalidad de Los Olivos y pedía prestado un skate para practicar y la gente que me veía muy lanzado para este deporte me los prestaba. Todas estas anécdotas me motivaron a seguir adelante y ser perseverante”, añadió.

“La medalla de oro que gané en Asunción ha sido mi mayor logro, pero igual sigo pensando en llegar a más como los Panamericanos o los Juegos Olímpicos, ir y ganarlas. Como persona quiero impulsar el deporte del skate porque esto no es solo un deporte sino el arte de la vida”.

“Uno de los momentos más difíciles fue antes de los suramericanos, me lesioné del tobillo y eso me bajoneó un poco, creí que no iba a poder ir pero gracias a Dios, mi concentración y terapia pude mejorar. Ya en la competencia clasifiqué sexto, pensé que en la final otros iban a llevar las medallas. Con mi entrenador dijimos nos hemos preparado todo el año, hay que darlo todo y en la ronda final gané la medalla de oro”.

“Aconsejaría a los chicos que sean perseverantes, que vayan por sus sueños y así como yo tuve muchas caídas y lesiones, que no desmayen en sus objetivos ya que somos guerreros. Mi entrenador Joseph Yactayo siempre me incentiva y me repite “vamos ‘chato’, eres el mejor, a salir con todo, por eso nos hemos preparado, tú puedes”. Y eso es lo que hago, a dejar todo por el país”, finaliza Deyvid Tuesta.





