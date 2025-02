El Super Bowl 2025 se jugará el domingo 9 de febrero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, con un esperado enfrentamiento entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs. El partido comenzará a las 6:30 p.m. ET (3:30 p.m. PT) y será transmitido en ESPN y Disney Plus, permitiendo a los fanáticos disfrutar de toda la emoción en vivo. Además del espectáculo deportivo, el Halftime Show, programado para las 8:00 p.m. ET, contará con la presentación estelar de Kendrick Lamar, acompañado por SZA, Jon Batiste, Trombone Shorty, Lauren Daigle y Ledisi, prometiendo un show lleno de música y energía.

