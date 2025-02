El evento deportivo más esperado del año nos traerá un duelo electrizante entre los Philadelphia Eagles vs. los Kansas City Chiefs, mismo que se llevará a cabo este domingo 9 de febrero. La acción se vivirá en el imponente Caesars Superdome de Nueva Orleans, donde millones de aficionados estarán pegados a sus pantallas para disfrutar de cada jugada. No obstante, el Super Bowl 2025 no es solo fútbol… ¡también es espectáculo! Este año, el show de medio tiempo estará a cargo de nada menos que Kendrick Lamar, acompañado por la talentosa SZA, prometiendo una presentación inolvidable. Si no quieres perderte ni un segundo de esta gran noche, aquí te contamos dónde y a qué hora verlo. ¡Prepárate para vibrar con la emoción del Super Bowl gracias a Depor!

Más de 690 empleados del departamento de Seguridad Nacional (DHS) trabajan en Nueva Orleans para garantizar máxima seguridad en el Super Bowl que disputan este domingo los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles, y la NFL prometió un “compromiso inquebrantable” para ofrecer una experiencia segura.

“La seguridad es siempre nuestra máxima prioridad. El Super Bowl es el evento deportivo más grande del mundo, y eso conlleva una mayor atención a la seguridad. La NFL colabora estrechamente con las fuerzas del orden federales, estatales y locales para garantizar el máximo nivel de seguridad para los jugadores, aficionados y todos los participantes”, aseguró a los medios la ejecutiva mexicana Marissa Solís, vicepresidenta sénior de marca global de la NFL.

“Nuestro compromiso de proporcionar una experiencia segura y agradable para todos es inquebrantable, y seguiremos tomando todas las medidas necesarias para mantener la integridad de nuestros eventos, al tiempo que permitimos a los aficionados disfrutar plenamente del juego”, añadió.

El Super Bowl celebra su edición número 59 en el Caesars Superdome y se espera que más de 100,000 personas lleguen a la ciudad del estado de Luisiana para disfrutar del partido y de las experiencias paralelas al evento, el más importante del año en el deporte estadounidense y uno de los más seguidos en el mundo.

En esta misma línea, se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asista al Super Bowl en el Caesars Superdome. De hacerlo, será el primer mandatario en ejercicio en acudir a la final de la temporada de fútbol americano. Estrenado en 1975 y remodelado en 2020 con una inversión de 560 millones de dólares, el recinto que albergará el Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs se prepara para celebrar el octavo Super Bowl de su historia, un récord absoluto.

¿En qué canal transmiten el Super Bowl?

El Super Bowl 2025 se transmitirá en diferentes canales y plataformas según el país. En Estados Unidos, el partido entre Eagles vs. Chiefs estará disponible en FOX, Telemundo y FOX Deportes por televisión, mientras que en streaming podrá verse en NFL+, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV y la aplicación de FOX Sports.

En México, el evento será televisado por Canal 5, Azteca 7, ESPN y FOX Sports, con opciones de streaming en Disney+, ViX Premium, FOX Sports Premium y NFL Game Pass International. Para Perú y el resto de América Latina, la transmisión estará a cargo de ESPN y FOX Sports en televisión, mientras que Disney+ y NFL Game Pass International ofrecerán la opción de verlo en línea.

Dicho lo anterior, ten en cuenta que la disponibilidad de canales y plataformas puede variar de acuerdo al país en el que te encuentres para ver el Eagles vs. Chiefs. Por ello, te recomendamos verificar con tu proveedor de televisión local o servicio de streaming para confirmar las opciones disponibles en tu región

¿A qué hora empieza el Super Bowl 2025?

El Super Bowl 2025 se llevará a cabo este domingo 9 de febrero, en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, Luisiana. El partido entre los Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs está programado para iniciar a las 6:30 de la tarde (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En el caso de Bolivia, Paraguay y Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 7:30 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el encuentro arrancará a las 8:30 de la noche.

México – 5:30 p.m.

Estados Unidos (ET) – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Perú – 6:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Paraguay – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

¿En dónde ver el show de medio tiempo?

El show de medio tiempo es uno de los momentos más esperados del Super Bowl, así que consulta con tu proveedor local para asegurarte de no perdértelo.

Estados Unidos : FOX, Telemundo, FOX Deportes (TV) | NFL+, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, FOX Sports App (Streaming) .

: FOX, Telemundo, FOX Deportes | NFL+, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, FOX Sports App . México : Canal 5, Azteca 7, ESPN, FOX Sports (TV) | Disney+, ViX Premium, FOX Sports Premium, NFL Game Pass International (Streaming) .

: Canal 5, Azteca 7, ESPN, FOX Sports | Disney+, ViX Premium, FOX Sports Premium, NFL Game Pass International . América Latina: ESPN, FOX Sports (TV) | Disney+, NFL Game Pass International (Streaming).

¿A qué hora ver el show de medio tiempo?

En cuanto al show de medio tiempo del Super Bowl 2025 respecta, con Kendrick Lamar como artista principal y SZA como invitada, se espera que este comience alrededor de las 8:00 pm - 8:30 pm (hora del Este, en Estados Unidos), aunque realmente todo dependerá de la duración de la primera mitad del Eagles vs. Chiefs.

México – 7:00 p.m. - 7:30 p.m.

– 7:00 p.m. - 7:30 p.m. Colombia, Ecuador, Perú – 8:00 p.m. - 8:30 p.m.

– 8:00 p.m. - 8:30 p.m. Bolivia, Venezuela – 9:00 p.m. - 9:30 p.m.

– 9:00 p.m. - 9:30 p.m. Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay – 10:00 p.m. - 10:30 p.m.