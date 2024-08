En medio de los Juegos Olímpicos, la Agencia Antidopaje de China (CHINADA) instó este jueves a la Agencia Internacional de Controles (ITA) a realizar pruebas más exhaustivas a los atletas estadounidenses, alegando la existencia de un “problema sistémico de dopaje en el atletismo” de ese país. En un comunicado divulgado en redes sociales, CHINADA expresó sus dudas sobre el caso del atleta estadounidense Erriyon Knighton, quien, a pesar de dar positivo por trembolona en marzo, pudo competir en París 2024 tras determinarse que su resultado positivo podría haber sido causado por carne contaminada.

CHINADA subrayó que la trembolona no es un contaminante común, sino un potente agente anabólico conocido por sus efectos en la fuerza y la explosividad. La organización observó que, a nivel mundial, se han reportado cientos de casos de trembolona, y en la mayoría de ellos los atletas han recibido sanciones. Sin embargo, cuestiona por qué solo un pequeño número de atletas estadounidenses ha eludido las sanciones alegando contaminación alimentaria.

En respuesta a esta situación, CHINADA ha pedido a todos los atletas que entrenen en Estados Unidos que presten “más atención al problema de la carne contaminada” y adopten medidas preventivas para evitar positivos en las pruebas. Además, la agencia china ha llamado a la ITA a intensificar las pruebas a los atletas estadounidenses y a fortalecer la supervisión antidopaje para proteger de manera efectiva los derechos e intereses de los atletas limpios a nivel mundial.

Erriyon Knighton, atleta de 200 metros lisos, dio positivo por esteroides en un control sorpresa en marzo de este año, pero igualmente corrió en los Juegos Olímpicos por Estados Unidos. (Foto: Difusión)

Estados Unidos y sus deportistas “infiltrados”

Además de las quejas de la delegación china, un reportaje de Reuters ha revelado que la Agencia Antidopaje de Estados Unidos (USADA) permitió que varios atletas, quienes violaron las normas antidopaje entre 2011 y 2014, continuaran compitiendo. La justificación para esta medida fue que los atletas actuaran de forma encubierta y proporcionaran información sobre otros infractores.

Desde Estados Unidos, defienden esta táctica como una “estrategia necesaria y permitida” que ha sido efectiva en la obtención de información valiosa. Asimismo, aseguran que esta contribuyó a una investigación federal sobre un esquema de tráfico de personas y drogas, y planean seguir utilizándola en el futuro; sin embargo, otros indican que este escándalo podría ser solo la punta del iceberg de un sistema de dopaje organizado en el deporte estadounidense.

AMA pone la lupa en Estados Unidos

Tras las recientes denuncias internacionales y el artículo de la agencia Reuters, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha manifestado que el plan de Estados Unidos pone “en peligro la integridad de la competición deportiva, que el Código pretende proteger. Al aplicarlo, la USADA estaba infringiendo claramente las normas”. La AMA sostiene que permitir a los atletas tramposos seguir compitiendo a cambio de intentar obtener pruebas incriminatorias contra otros es una violación flagrante de las reglas.

La AMA ha enfatizado que, a diferencia de lo que afirma la USADA, nunca aprobó esta práctica. “Contrariamente a lo que afirma la USADA, la AMA no aprobó esta práctica de permitir que compitieran durante años los tramposos con la promesa de que tratarían de obtener pruebas incriminatorias contra otros”, señalaron. Además, la AMA reveló que, al enterarse de esta práctica en 2021, “muchos años después de que hubiera comenzado, ordenó inmediatamente a la USADA que desistiera”.

Estados Unidos ganó hasta el momento 111 medallas en París 2024 (33 de oro, 39 de plata y 39 de bronce). (Foto: AFP)

Actualmente, la AMA tiene conocimiento de al menos tres casos en los que se permitió a atletas con graves violaciones de las normas antidopaje seguir compitiendo durante años mientras actuaban como agentes encubiertos para la USADA. “La AMA tiene conocimiento actualmente de al menos tres casos en los que a atletas que habían cometido graves violaciones de las normas antidopaje se les permitió seguir compitiendo durante años mientras actuaban como agentes encubiertos de la USADA, sin que esta lo notificara y sin que existiera ninguna disposición que permitiera tal práctica en el Código o en las propias reglas de la USADA”, detallaron.

Uno de los destacados involucra a un deportista de alto nivel que admitió haber usado esteroides y eritropoyetina (EPO), pero se le permitió seguir participando en competencias hasta su retiro. “Cabe mencionar que uno de los atletas de élite identificados por la AMA admitió haber tomado esteroides y EPO, pero se le permitió seguir compitiendo hasta su retiro. Su caso nunca se publicó, los resultados nunca fueron descalificados, el dinero del premio nunca se devolvió y nunca se cumplió ninguna suspensión”, recalcaron.

Finalmente, la AMA criticó a la USADA por su postura en esta situación. “En ese caso, cuando la USADA finalmente admitió ante la WADA lo que había estado sucediendo, advirtió que cualquier publicación de las consecuencias o la descalificación de los resultados pondría en riesgo la seguridad del atleta y pidió a la WADA que aceptara no publicarlo. Al verse en esta posición imposible, la WADA no tuvo más opción que aceptar”, revelaron.

En vista de esto, la AMA expresó que “es irónico e hipócrita que la USADA proteste cuando sospecha que otras organizaciones antidopaje no siguen las reglas al pie de la letra, mientras que ella misma no anunció casos de dopaje durante años y permitió que los tramposos siguieran compitiendo, con la remota posibilidad de que pudieran ayudarlas a atrapar a otros posibles infractores”.

Sospechas con fundamento

Este caso hizo recordar a muchos que uno de los mayores escándalos de dopaje en la historia del deporte tuvo lugar precisamente en Estados Unidos. La Bay Area Laboratory Co-operative (BALCO) en San Francisco, y su predecesora, comenzaron a desarrollar sustancias para mejorar el rendimiento ya en la década de 1980. Estas drogas, disfrazadas como “suplementos nutricionales”, se vendieron ampliamente hasta su descubrimiento en 2003. Entre los deportistas involucrados se encontraban la ex atleta olímpica Marion Jones, el ex poseedor del récord mundial de 100 metros Tim Montgomery, y el velocista estadounidense Justin Gatlin, entre otros campeones mundiales de atletismo. Aunque BALCO fue descubierta, la cadena industrial gris no se cortó completamente en la actualidad.

Por otro lado, Witold Banka, presidente de la AMA, destacó que un proyecto conjunto con agencias de aplicación de la ley y organizaciones antidopaje en Europa ha revelado que uno de los principales mercados de esteroides ilícitos y sustancias para mejorar la performance de los deportistas sigue siendo Estados Unidos. Además, se ha descubierto que el 31% de los atletas de este país no se sometieron a controles antidopaje adecuados en el año previo a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se llevó a cabo en 2021. Esto plantea la interrogante de si existe una “artimaña sistemática” detrás de este encubrimiento.

Knighton quedó en el cuarto lugar en la prueba de 200 metros lisos. (Foto EDH/AFP)





