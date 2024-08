Las críticas fueron duras, hasta desmedidas hace una semana. Kimberly García tenía un peso encima que no le correspondía: darnos una alegría con un podio olímpico luego de 32 años. En su espalda, o específicamente en sus pies, cargaba una ilusión de más de 32 millones de peruanos que anhelaban esa medalla. Ella aceptaba con gusto la responsabilidad de ser la principal carta del ‘Team Perú' en París 2024, sus resultados recientes invitaban a ese sueño. Sin embargo, quedar en el decimosexto puesto en la marcha femenina individual y no cumplir las expectativas fueron un baldazo de agua fría para todos, en especial para la propia ‘Kimy’.

Un dolor estomacal impidió que desarrollase su mejor actuación y mostrara todo su nivel. Su rendimiento fue menguando en cada kilómetro que pasaba, a partir del kilómetro 10 y terminó la prueba por honor en un puesto muy por debajo de lo esperado, 16°, siendo la última del equipo nacional en pasar la prueba. La bronca personal era evidente, sumada a las críticas que le llovieron. Eso sí, lejos de afectarla, fueron un combustible extra para alimentar ese fuego interno y dejarlo todo en la marcha de relevos mixtos.

‘Kimy’ no estaba sola en la prueba, sus deseos de medalla eran compartidos con César Rodríguez, quien al igual que ella sufrió la semana pasada problemas estomacales, que a él sí terminaron costándole la prueba (no completó). 42 kilómetros en total, repartidos entre los dos, era la distancia total de esta prueba inaugural en los Juegos Olímpicos. Esta vez, no hubo ningún tema externo que la desenfocara de lo primordial: dejarlo todo en la pista.

Participación de Kimberly García en París 2024 Resultado Tiempo Marcha atlética femenina 16° 1h30m10s Marcha relevos mixtos 4° 2h51m56s

Junto a César Rodríguez, la marchista nacional se marcó una prueba extraordinaria, sacando a relucir todo su nivel y del cual se hablará por mucho tiempo: escalar 12 posiciones durante su relevo, vencer 40 segundos y rozar la medalla de bronce. Un cuarto lugar meritorio para la dupla nacional y un diploma olímpico que quedará para la historia, siendo el quinto de esta delegación en París, el segundo en la historia del atletismo peruano y el mejor resultado de este deporte a nivel olímpico, todo eso gracias a ‘Kimy’ y César.

César Rodríguez comenzó la marcha de relevos mixtos y le dio la posta a Kimberly en el puesto 12, a 40 segundos del primer lugar. ‘Kimy’ tomó esta prueba como revancha de lo ocurrido la semana pasada y mostró todo su nivel y la excelencia que la ponen en la élite femenina: necesitó menos de cinco kilómetros para dejar atrás esa diferencia y darle la posta a su compañero en el primer lugar, liderando el pelotón.

‘Kimy’ le dio la posta a César siendo líder del primer grupo y su compañero hizo todo lo posible para mantenerse dentro del pelotón, así lo estuvo por varios kilómetros, pero poco a poco fue cediendo posiciones ante rivales de talla mundial. Ya para el último relevo, García retomó la prueba con una diferencia considerable, 1m40s del liderato, pero a 53 segundos del bronce. La marchista nacional priorizó acercarse lo más que se pueda al podio, pero con dos amonestaciones en cima y a una de ser penalizado con tres minutos de para, tampoco pudo arriesgar, quedándose a tan solo 18 segundos del tercer puesto.

“El lunes no estaba muy bien, había sido un día horrible, un día decepcionante. Hoy quería sacarme el clavo y dar lo mejor de mí, porque me estaba preparando muchísimo para ello, Di lo que tenía y estuvimos muy cerca de la medalla. Lastimosamente, no se dio, pero ambos dimos lo mejor de nosotros y estamos satisfechos con ello. De todas maneras, el deporte de revanchas y vamos a seguir con todas esas ganas de dar lo mejor”, dijo Kimberly García tras la prueba en declaraciones con Natalia Delgado, enviada especial de Depor en París 2024.

Más allá de las frustraciones, ‘Kimy’ ha hecho historia junto a César. No pudieron lograr una medalla, pero su actuación formará parte de los libros del deporte peruano. Obtuvieron el mejor resultado posible en la historia del atletismo nacional en unos Juegos Olímpicos (cuarto lugar), el quinto diploma olímpico del ‘Team Perú' en París 2024 y el segundo diploma de marcha atlética, luego del octavo puesto de Evelyn Inga hace una semana en la rama femenina. Solo queda aplaudir.

Kimberly García en los Juegos Olímpicos Tiempo Posición Río 2016 1h32m09s 14° Tokio 2020 No terminó No terminó París 2024 1h30m10s (marcha femenina)

2h51m56s (relevos mixtos) 16° (marcha femenina)

4° (relevos mixtos)

¿Llegará a Los Ángeles 2028?

Con 30 años y ya tres experiencias olímpicas, Kimberly García tiene aún mucho más que recorrer en la marcha atlética, siempre y cuando ella así lo decida. Cinco veces medallista mundial, ganadores de diferentes eventos internacionales, reina de los 20 kilómetros y ahora acreedora de un diploma olímpico, aún le queda en el horizonte un solo objetivo: la presea olímpica, la cual le es esquiva hasta el momento. No obstante, luego de terminar la prueba de relevos mixtos, no quiso adelantarse a si intentará o no otro ciclo olímpico de cara a Los Ángeles 2028.

“Quiero estar tranquila, pensar un poco, evaluar ciertas cosas y después ya pensar de repente en un futuro, cómo gestionar un poco la estrategia en este aspecto, en estos relevos mixtos hicimos lo que teníamos que hacer. La verdad no estoy evaluando nada, me he centrado solamente en este ciclo, luego ya voy a pensarlo, voy a evaluarlo juntamente con mi entrenador, mi familia, y conmigo misma también. Son cuatro años más, tenemos que pensarlo muy bien”, dijo ‘Kimy’ sobre el tema.

Si bien la marcha atlética es una disciplina longeva, el estado de ánimo y las ganas de volver a intentar un ciclo olímpico demandan mucha fuerza mental y física, sumado al apoyo gubernamental y de la empresa privada. ‘Kimy’ no tiene nada que demostrar y dependerá exclusivamente de ella y del deseo de seguir rompiendo hitos, de ese hambre de gloria. De ser así, llegará a la siguiente cita olímpica con 34 años, una edad madura y precisa con experiencia, clave para afrontar eventos de tal magnitud como unos Juegos Olímpicos.





