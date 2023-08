Estados Unidos vs. Grecia jugarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV su partido en el Mall of Asia Arena por una jornada más del Mundial FIBA 2023. El enfrentamiento, que será decisivo para el conjunto de los venezolanos, dará inicio el lunes desde las 7:40 a.m. (hora local y peruana) y va en transmisión GRATIS por DSports y DGO para América Latina. En esta nota de Depor te damos el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas y anotaciones. Entérate aquí de los canales de TV y horarios del juegazo.

Estados Unidos vs. Grecia: posibles alineaciones

Estados Unidos: Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Paolo Banchero y Jaren Jackson Jr.

Jalen Brunson, Anthony Edwards, Mikal Bridges, Paolo Banchero y Jaren Jackson Jr. Grecia: Thomas Walkup, Georgios Papagiannis, Michalis Lountzis, Giannoulis Larentzakis, Nikos Rogkavopoulos.

Estados Unidos vs. Grecia se enfrentan por el Mundial FIBA 2023 (Vídeo: @usabasketball)