El presidente del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Federico Tong, anunció que las Federaciones Deportivas Nacionales ya no pagarán alquiler por el uso de las instalaciones de las cinco sedes de Lima 2019, además presentó el proyecto para la construcción de 40 modernos polideportivos a nivel nacional.

Como es de conocimiento, las Federaciones Deportivas podían utilizar las sedes del extinto Legado, siempre y cuando abonen una cantidad económica, dinero que provenía de las subvenciones que entrega el IPD.

“Quiero anunciar desde estos momentos que las Federaciones Deportivas Nacionales ya no tendrán que pagar para utilizar las cinco sedes de Lima 2019. Ahora los deportistas de alto nivel tendrán libre acceso. El dinero que pagaban las Federaciones eran producto de las subvenciones que les entregaba el IPD y era un gasto innecesario cuando la prioridad son sus deportistas”, señaló Tong.

El titular del IPD presentó el proyecto para la construcción de 40 polideportivos a nivel nacional. “Estos polideportivos serán adaptados para la población que habita en la costa, sierra y selva y deben ser replicados también por los gobiernos locales y regionales. Habrán espacios para todo tipo de deportes y se pondrá más atención en la disciplina donde mejor se practica en cada región. Esto se hará con una inversión de 600 millones de soles y los estaremos inaugurando entre octubre noviembre y diciembre”.

Sobre el extinto Legado, Tong señaló: “Quiero dirigirme a los deportistas y a la opinión pública. El respeto y flairplay es una de las premisas de la Carta Olímpica. Generar campañas de temor e incertidumbre no es parte del deporte. Se ha señalado a cinco sedes del IPD que están en riesgo porque no contamos con los conocimientos, se sienten indispensables y que son los únicos que puede administrarlo. La soberbia no es buena. Esta extinción es competencia del Ejecutivo, no hay apagón, las sedes van a continuar”.

“El Proyecto contaba con 376 millones exclusivamente para cinco sedes, por eso el Estado ahora ha puesto como prioridad el deporte para la puesta en valor de todos los estadios del IPD a nivel nacional”, aseveró.

Finalmente, Tong denunció que Legado contrató los servicios de una empresa francesa para el mantenimiento de las cinco sedes, sin realizar el proceso de licitación pública. “Estamos planteando salirnos del contexto de licitación para trabajar obras por impuestos en las cinco sedes y buscaremos extenderlo a otros escenarios. En obras por impuesto no va a requerir que el estado invierta”, dijo.