Los Juegos Panamericanos Lima 2019 fueron un éxito. La Copal (el comité organizador de este evento) construyó diversas instalaciones deportivas para las distintas disciplinas que se iban a jugar. Una de ellas fue el Polígono de Tiro en Las Palmas, una base militar de la Fuerza Aérea del Perú. Se supone que luego del evento, la FAP debía entregar el recinto a la Federación Deportiva Nacional de Tiro, pero hasta el momento eso no ha ocurrido y, según denuncia el deportista Pedro García Miró, parece que eso no va a pasar pronto.

Pedro García, tirador nacional en la modalidad de fosa olímpica, denunció en una comunicación con Depor que la Fuerza Área del Perú no permite que los deportistas entren al Polígono para poder entrenar; que la FAP, hasta el momento, no le ha entregado a la Federación el recinto y que solo quiere hacerlo bajo sus condiciones.

“La Copal ya le ha entregado a la Fuerza Área el Polígono de Tiro, pero se ha demorado en recibirla y ahora está demorando en entregárnosla. En todo el verano no hemos podido disparar y en mayo tenemos el Campeonato Panamericano, no tenemos cancha y estamos practicando en las instalaciones del Ejército. Ahora la FAP (para entregar el recinto) pretende hacer un contrato en el que la Federación saldría perjudicada”, indicó García Miró.

“Es decir, la Fuerza Área sería quien obtenga las ganancias por la venta de cartuchos, la publicidad, comisiones y otros rubros. Entonces, ¿cómo la federación va a tener ingresos? El Polígono está hecho en propiedad de la FAP, pero se construyó para la federación. Incluso, tiene una entrada independiente para que cuando haya eventos militares, no nos cierren las puertas", agregó.

Y prolonga: “El estado peruano desembolsó 35 millones de soles para que se construya (el Polígono) y lo use la federación. Pero si se lo queda la Fuerza Área, habría malversación de fondos, porque se estaría usando esos recursos en algo a lo que no estaban destinados. Que la Fuerza Área tenga injerencia, algunas funciones, perfecto. Pero la cancha no es de ellos. Lo que sucede es que un coronel jefe de Las Palmas llega a un acuerdo con nosotros y después lo cambian, y el siguiente que entra lo desconoce todo”.

García señala, además, que la Fuerza Área ya habría tomado posesión del algunas oficinas que son de la Federación de Tiro y de algunos cuartos para los deportistas. El problema ahora se intensifica ya que estamos a puerta del Campeonato Panamericano, que inicia en mayo y que debe realizarse en Las Palmas.

“Están alargando la firma del contrato para presionarnos y que llegando el momento, por cansancio y porque estamos desesperados, tengamos que firmar cualquier cosa, porque ya hay más de 200 tiradores que están viniendo al torneo. Espero que firmen lo que deben de firmar y que no abusen de su autoridad”, aseguró.

La selección peruana ha estado entrenando en instalaciones del Ejército, en un espacio que se construyó el año pasado para que los deportistas nacionales practiquen mientras se terminaba el Polígono de Tiro. Sin embargo, las máquinas son diferentes a las que hay en la base de Las Palmas. Las que están ubicadas en el terreno de la FAP son más sofisticadas. “Vamos a competir en el Panamericano de Tiro debiendo tener todas las ventajas de dueños de casa y no las tenemos”.

García Miró también cuenta que luego de Lima 2019 solo dos veces los deportistas han podido entrar al Polígono: en el Campeonato Iberoamericano y en el Campeonato Nacional. Tras estos dos acontecimientos no han podido ingresar. Por todo esto, este jueves habrá una reunión de la Federación de Tiro con el IPD para ver qué soluciones pueden tomar ante la negativa de la FAP de entregar el Polígono.

