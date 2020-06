La situación en Estados Unidos es delicada tras la muerte George Floyd, pues el país se divide entre los que marchan contra el racismo y los que restan importancia al suceso. En medio de ese contexto, unas declaraciones de Drew Brees, quarterback de los New Orleans Saints, desató una ola de críticas no solo de los ciudadanos, también de otros deportistas, como LeBron James.

En una entrevista el último miércoles con Yahoo Finance, el veterano jugador de la NFL reiteró su postura sobre cómo “nunca estará de acuerdo con que nadie falte al respeto a la bandera de los Estados Unidos de América”. Esto en referencia a los jugadores que se arrodillen en protesta durante los los partidos de fútbol americano.

Sus declaraciones no cayeron bien y fue criticado ampliamente en redes sociales. Debido a ello, Brees -a través de su Instagram- reconoció su error tras comunicarse con varios atletas que le hicieron reflexionar y reconocer la falta de empatía en sus comentarios en medio de las protestas tras la muerte de George Floyd.

“Me gustaría disculparme con mis amigos, compañeros de equipo, la ciudad de New Orleans, la comunidad negra, la comunidad de la NFL y cualquier persona a la que lastimé con mis comentarios ayer. Al hablar con algunos de ustedes, me rompe el corazón saber el dolor que he causado".

“En un intento por hablar sobre el respeto, la unidad y la solidaridad centrados en la bandera estadounidense y el himno, hice comentarios insensibles y perdí por completo la marca en los problemas que enfrentamos en este momento como país (...) Esas palabras se han vuelto divisivas e hirientes y han engañado a la gente a creer que de alguna manera soy un enemigo. Esto no podría estar más lejos de la verdad, y no es un reflejo exacto de mi corazón o mi carácter”.

“Aquí es donde estoy ahora: apoyo a la comunidad negra en la lucha contra la injusticia racial sistémica y la brutalidad policial y apoyo la creación de un cambio de política real que haga la diferencia", escribió Drew Brees.