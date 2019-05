¡Sudamérica se hizo presente! el colombiano Fernando Gaviria ganó la tercera etapa del Giro de Italia

El colombiano Fernando Gaviria ganó el lunes la tercera etapa del Giro de Italia tras la descalificación de Elia Viviani , que había cruzado primero la meta en un embalaje masivo.

El esloveno Primoz Roglic llegó con el pelotón, con el mismo tiempo, y conservó la “maglia rossa” de líder de la clasificación general.



Viviani, segundo el domingo en otro embalaje en el que Gaviria entró cuarto, parecía haberse desquitado al cruzar primero la meta al cierre de un tramo de 220 kilómetros (137 millas) entre Vinci y Orbetello. Pero los jueces de la prueba dijeron que se había salido de su carril y que incluso había tocado las ruedas de su compatriota Matteo Moschetti.



Gaviria, corredor del equipo Emiratos Árabes Unidos que lo había escoltado, se quedó así con la victoria. Arnaud Demare fue segundo y Ackermann tercero.



"Cuesta sonreír o sentirte feliz cuando le pasa algo así a un amigo", declaró Gaviria. "Lo siento por él porque para mí, no pasó nada. Para mí, él es el ganador".



"Creo que es una decisión extrema", agregó el colombiano. “Él nunca miró hacia tras para ver si venía alguien, no lo hizo a propósito. Solo quería ganar, no perjudicar a alguien. Siempre ha sido alguien correcto, un gran competidor".



Viviani se fue sin hablar con la prensa, con un gesto de evidente malestar.



Antes de que lo descalificasen se había mostrado eufórico e incluso se había disculpado ante Moschetti.



También dijo que "había pensado toda la noche" en la falla que le costó el triunfo el domingo. "Ayer cometí un error", señaló.



Roglic, ganador de la contrarreloj inicial del sábado, aventaja por 19 segundos al británico Simon Yates en la general y por 23 al local Vincenzo Nibali. El colombiano Miguel Ángel López se mantiene cuarto a 28 segundos.



El pelotón principal tuvo una jornada relativamente tranquila, que incluyó una fuga solitaria del japonés Sho Hatsuyama. El nipón pedaleó solo unos 144 kilómetros hasta que fue neutralizado a 75 kilómetros de la meta.



“Fue un día fácil porque hubo un solo corredor en la punta y no pasó nada más”, comentó Roglic, de Jumbo-Visma. “Aunque hubo bastante viento y nervios al final. Mi equipo hizo un trabajo perfecto y terminé sin problemas”.



El martes habrá un tramo de 234 kilómetros entre Orbetello y Frascati, con una dura llegada en subida que podría producir cambios en la clasificación general.

FUENTE: AP

