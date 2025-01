Perú vs. Corea del Sur se enfrentaron por la segunda ronda de la Kings World Cup Nations 2025, torneo que se viene llevando a cabo en Italia. Recordemos que este campeonato mundial reúne a 16 selecciones que compiten en un certamen con un formato similar al fútbol 7, pero con reglas especiales que datan desde que se creó la Kings League. Este se jugó desde las 11:00 a.m. del sábado 4 de enero y fue transmitido por la plataforma de Disney Plus, además de los canales oficiales de la Kings League en YouTube, Twitch y Kick. La ‘Bicolor’, presidida por el streamer Zein, se impuso por 4-3 y mantuvo sus chances de seguir en competencia: su próximo reto será Uzbekistán por el pase a los cuartos de final.

Perú y Alemania se enfrentan por la Kings World Cup. (Video: Zein)